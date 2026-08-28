快訊

日月潭飯店「4人湖景房含早餐」一晚485元 網友瘋搶：被訂光了

竹北藍白合破局 黃國昌嘆有一定衝擊：徐欣瑩忘了自己說什麼？

獨／新竹市棒球場林智堅涉圖利不起訴 原因曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

Fed主席華許會說什麼？專家揭最可能結果：口風不露但擺出「鷹姿」

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席華許。路透社
美國聯準會（Fed）主席華許。路透社

美國聯準會Fed）主席華許即將在傑克森洞央行年會發表首次專題演說，究竟他會說什麼，引起各界臆測紛紜。經濟學家推斷，華許承擔不起再次顯得太「鴿」的後果--美國長期公債殖利率再度竄升。

布魯金斯研究所高級研究員、曾任國際金融協會（IIF）首席經濟學家的布魯克斯（Robin J. Brooks）28日撰文指出，華許開講前，有兩件事很清楚。

首先，市場期望很高。近來華許備受指責，因為他拒不提供前瞻指引，讓市場摸不清他對美國經濟現況的看法為何，更重要的是，Fed為什麼在7月29日決策會議不升息。正因市場期待華許把這些說清楚、講明白，所以注定會失望，因為華許極可能避談眾人最想聽的。

其次，華許已把自己逼到牆角。他不能暢談Fed貨幣政策走向，因為他試圖揚棄「前瞻指引」。他不能對上次會議為何決議不升息著墨太多，因為那聽起來會顯得太「鴿」，那將冒著再掀Fed「公信力」危機的風險，他應該會記取上次教訓--7月29日記者會發言導致美國長債殖利率飆高。華許也不能對中期、結構改革議題說得太深入，因為應該留待他成立的五個改革工作小組詳述。

最可能結果：什麼口風都不露

綜合以上研判，華許這場演說最可能的結果是：「什麼都不說」。但想必他會以高亢語調凸顯物價穩定的「鷹派」言論作掩飾。

最糟結果則是華許發言顯得太「鴿派」。那麼，市場會立刻跳腳，認定「公信力危機」再起，美國長債殖利率又會竄升，重演7月29日Fed決策會議及華許記者會後的情景。那也正是Fed前主席鮑爾一年前在傑克森洞央行年會高唱「鴿」調後，引發的市場反應。

美國公債殖利率曲線如果又「陡峭化」--指長債殖利率升得遠比短債快速，尤其是30年期相對於2年期殖利率，就特別糟糕。因為美國財政部長貝森特最近才宣布擴大回購長債，想努力抑升長債殖利率。況且，市場正密切關注財政政策失控最終是否會導致國債貨幣化。

所以，華許最好打安全牌，讓自己的發言顯得是「鷹」而非「鴿」。

若是果如布魯克斯所料，華許傑克森洞演說高唱「鷹」調，儘管演說內容空洞無物，也可能導致最近活蹦亂跳的「貶值交易」（debasement trade）走勢翻轉。也就是說，黃金和其他貴金屬價格可能拉回。但回檔只是暫時性的，因為助長「貶值交易」的根本因素（財政政策失控）不變，所以「貶值交易」仍方興未艾。

Fed 華許 美國聯準會 公債殖利率

延伸閱讀

會振奮美股？華許將發表傑克森洞演說 美銀策略師點頭：但有1前提

何時收緊貨幣政策？市場聚焦聯準會主席演說 亞股收盤互有漲跌

美股期指下跌等待Fed華許談話 布蘭特油價衝高後持穩在近90美元

美財長出手 長債回穩了！交易員不敢輕易與「貝森特賣權」作對

相關新聞

沒有黃仁勳！TIME百大AI人物榜單出爐 驚見美國名媛、好萊塢男星

時代雜誌（TIME）選出2026年全球百大人工智慧（AI）人物，在這份榜單中出現了一些意想不到的人士，包括名媛、工會領袖、好萊塢明星及美國參議員在內，而令人意外的是黃仁勳、蘇姿丰、祖克柏，以及DeepMind共同創辦人哈薩比斯等家喻戶曉的企業領袖並未入榜。

Fed主席華許會說什麼？專家揭最可能結果：口風不露但擺出「鷹姿」

美國聯準會（Fed）主席華許即將在傑克森洞央行年會發表首次專題演說，究竟他會說什麼，引起各界臆測紛紜。經濟學家推斷，華許承擔不起再次顯得太「鴿」的後果--美國長期公債殖利率再度竄升。

輝達財報推高股價！黃仁勳登世界第6大富豪 超越祖克柏、艾里森

美國人工智慧（AI）晶片業龍頭輝達公布大好財報後股價勁揚，執行長黃仁勳一躍成為世界第6大富豪，超越臉書（Facebook...

日銀9月會升息？日本干預匯市金額頻創新高 從這兩細節可見端倪

日本財務省最新資料顯示，日本過去一個月來已斥資964億美元，拉抬先前摔落40年低谷的日圓，凸顯日本當局為設法讓日圓止血，不惜使出愈來愈激烈的手段。

華許傑克森洞演講五要點一次看

美國聯準會（Fed）主席華許28日在傑克森洞央行年會上發表專題演說，以下是內容摘要：

會振奮美股？華許將發表傑克森洞演說 美銀策略師點頭：但有1前提

美國聯準會（Fed）主席華許即將發表傑克森洞央行年會演說，美銀（BofA）策略師表示，華許的發言可能讓美國公債殖利率曲線從陡峭變扁平，並一舉提振投資人對股票和其他風險資產的胃口，還能支持美元，前提是他必須把話說對。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。