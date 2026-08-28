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日銀9月會升息？日本干預匯市金額頻創新高 從這兩細節可見端倪

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
日本財務省最新資料顯示，日本過去一個月來已斥資964億美元，拉抬先前摔落40年低谷的日圓，凸顯日本當局讓日圓止血的決心。路透
日本財務省最新資料顯示，日本過去一個月來已斥資964億美元，拉抬先前摔落40年低谷的日圓，凸顯日本當局讓日圓止血的決心。路透

日本財務省最新資料顯示，日本過去一個月來已斥資964億美元，拉抬先前摔落40年低谷的日圓，凸顯日本當局為設法讓日圓止血，不惜使出愈來愈激烈的手段。

彭博資訊報導，根據財務省28日公布的資料，7月30日到8月26日期間，日本政府總共砸了15.4兆日圓干預匯市，締造歷來單月最高紀錄。美國的支持更強化這波干預力道，加倍警告投機客莫放空日圓。

SMBC日興證券利率與外匯高級策略師丸山倫人說：「這是巨大的金額。他們今年已砸了27兆日圓干預匯市，而美元兌日圓匯價依然徘徊在僅略低於160的水準。這透露出，日圓貶值的根本壓力還是很強。」

在此之前，彭博分析日本銀行（央行）的資料發現，7月30日當天干預金額約8.45兆日圓，次日再砸5.3兆日圓。在7月底到8月26日期間，日圓匯價也屢次勁升，包括8月1日那天。

在這段期間，日圓兌美元匯率最強挺升到155.23（8月3日）。對照下，在7月30日展開這一波干預的前夕，日圓差點貶到164兌1美元。

在4月底至5月初的「黃金周」假期期間，日本當局也曾在日圓貶破160時干預匯市，三次操作共買了11.73兆日圓，當時創新高紀錄，日圓卻依舊欲振乏力。最新數據再刷新高，可見日本當局已下定決心要讓日圓貶勢煞車。

日銀7月31日舉行決策會議（當天宣布維持基準利率在1%不變）當天，東京與華府聯手買進日圓，是1998年以來美日首度聯手干預。事後，美國財政部長貝森特在社群平台X上發文，表示強烈支持日本以果決行動，矯正日圓被大幅低估。雙方還預告未來可能還有進一步干預行動。

美日聯手拉抬日圓，加上貝森特的發言，助長市場對日銀9月可能升息的臆測，若是如此，日圓可能進一步走強。

里索那銀行（Resona）策略師井口慶一說：「到某個時點，市場若對日銀的鷹派立場有所反應，那麼強勢美元與弱勢日圓的趨勢就可能為之逆轉。」

日銀 日本 升息 日圓 匯率 央行

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