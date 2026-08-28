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輝達財報推高股價！黃仁勳登世界第6大富豪 超越祖克柏、艾里森

中央社／ 紐約27日綜合外電報導
美國人工智慧（AI）晶片業龍頭輝達公布大好財報後股價勁揚，執行長黃仁勳一躍成為世界第6大富豪。 路透社
美國人工智慧（AI）晶片業龍頭輝達公布大好財報後股價勁揚，執行長黃仁勳一躍成為世界第6大富豪。 路透社

美國人工智慧（AI）晶片業龍頭輝達公布大好財報後股價勁揚，執行長黃仁勳一躍成為世界第6大富豪，超越臉書（Facebook）母公司Meta執行長祖克柏甲骨文執行董事長艾里森。

富比世（Forbes）報導，輝達（Nvidia）昨天公布上季營收962億美元、每股盈餘（EPS）2.22美元，雙雙明顯高於慧甚（FactSet）統計分析師預估的922億美元和2.09美元。

輝達今天股價應聲大漲8.7%收227.98美元，距離歷史高點236美元已不遠。

這也使得黃仁勳的資產淨值增加156億美元至1968億美元，超越祖克柏（Mark Zuckerberg）的1962億美元及甲骨文（Oracle）艾里森（Larry Ellison）的1949億美元。

輝達財務長克瑞斯（Colette Kress）在財報會上還表示，預估明年2月開始的輝達2028會計年度營收將成長70%。種種訊息似乎緩解外界對AI需求的更廣泛疑慮。

黃仁勳則指出，輝達過去從未對1年後的情況做預測，但現在對前景的看法清楚許多。

他更直言，輝達面臨的需求成長「遠超過70%」，惟因上游供應吃緊使得產能受限。

美國金融服務公司雷蒙詹姆斯（Raymond James）已將輝達股票目標價由352美元大漲至515美元，在投資銀行中喊最高。

伯恩斯坦（Bernstein）則由315美元調升至400美元，摩根大通（JPMorgan）自280美元上調至320美元。

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