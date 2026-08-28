歐盟對中國貿易防衛措施 德國10月將提出明確立場

面對中國低價出口及產能過剩衝擊，歐盟醞釀祭出更強硬貿易防衛措施，然而歐盟最大經濟體德國政府內部對此仍有分歧。德國總理梅爾茨證實，歐盟正在等待德國定調，並承諾10月將提出「明確德國立場」。

德國政府本週在柏林近郊諾伊哈登貝格（Neuhardenberg）舉行內閣閉門會議，討論全球貿易失衡、國際競爭及德國經濟競爭力等議題。

●歐盟對中貿易防衛措施 待德國點頭

根據德國政策研究媒體「論壇媒」（Table Media）報導，梅爾茨（Friedrich Merz）會後坦言，關於是否對中祭出更強硬貿易防衛措施，「歐盟正在等待一個明確的德國立場」。

梅爾茨承諾10月給出確切答案，德國政府正在蒐集可以採取的各項方案，相關討論最終將形成具體建議，帶入歐盟討論。

梅爾茨並指出，德國政府已注意到，德國企業已經逐漸改變對中國的看法。長期反對對中國增加貿易壁壘的德國汽車工業協會（VDA）本月表示，正重新檢視過去立場，希望中國停止扭曲市場競爭行為。

產經媒體商報（Handelsblatt）分析，歐盟與中國目前仍試圖透過談判化解貿易爭端，但北京約2週前向柏林及布魯塞爾提交一份文件，據消息人士形容，中方再次否認存在不公平貿易行為，內容較像為自己辯護，而非提出妥協方案。

隨著外交解決爭端的希望降低，歐盟執委會已同步準備更強硬的貿易防衛方案。若至10月仍無法與北京達成協議，可能採取產業別關稅，甚至設定配額，限制歐洲企業從中國採購的比重。

與過去主要針對個別產品發起反傾銷或反補貼調查不同，歐盟也考慮擴大保護整個受威脅產業，其中化工及機械業尤其受到關注，歐盟預計透過修法加快反傾銷及反補貼調查程序。

●執政聯盟中反制力道看法不一 梅爾茨政府陷兩難

愈來愈多歐盟成員國主張強硬回應中國商品大量湧入，避免歐洲工業持續陷入「中國衝擊2.0」。然而，作為歐洲最大經濟體及製造業重鎮，德國政府至今尚未形成一致立場，讓梅爾茨陷入兩難。

德國副總理兼財政部長克林拜爾（Lars Klingbeil）在內閣閉門會議後表示，德國應支持自由且以規則為基礎的貿易，但面對不公平競爭不能天真，鋼鐵、汽車、化工及製藥等產業都必須在德國及歐洲獲得更好的保護。

克林拜爾所屬的社民黨（SPD）過去被視為對中國相對友好政黨，現今卻採取強硬路線。商報指出，社民黨內認為，中國正透過大量出口有策略地搶占歐洲市場，因此只有反制及保護措施才能有效因應。

基民黨（CDU）籍經濟部長萊歇（KatherinaReiche）則擔心，若歐洲對中國採取過於強硬的措施，可能遭北京報復，德國及歐洲企業在稀土等關鍵原物料仍高度依賴中國，全面貿易衝突可能反過來重創歐洲產業。

商報認為，萊歇主掌的經濟部並非否認中國貿易政策帶來的威脅，而是對貿易戰風險的評估高於政府內部的對中強硬派。德國經濟部也質疑，目前尚缺乏詳細分析，證明產業別關稅在哪些領域真正有效，且若中國商品改經第三國轉口，歐盟也需要相應對策。

商報引述歐盟外交人士指出，德國遲遲無法定調，已削弱歐盟對北京的談判籌碼。若德國態度持續模糊，待對中強硬派歐盟成員國形成足夠多數，屆時經貿大國德國不僅難以在歐盟主導對中政策方向，也仍舊必須承擔歐中貿易摩擦後果。