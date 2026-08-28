德國產業界施壓梅爾茨 要求對中國大陸採取更強硬政策

德國產業界對總理梅爾茨施加越來越大壓力，要求對北京採取更強硬立場。企業呼籲必須採取更強有力作為，以因應他們所稱的中國對手不公平競爭行為。

路透社報導，德國為避免遭到中國報復而長期抗拒採取貿易障礙措施。企業界代表日益強硬態度意味德方立場正在轉變。而柏林如何自我定位將會對歐洲聯盟整體貿易立場的形塑起關鍵作用。歐盟與北京定於10月展開談判。

經濟合作暨發展組織（OECD）6月發布報告指出，中國企業平均獲得的政府支持金額是OECD成員國同產業企業的3至8倍，補貼貢獻中國廠商近60%的全球市占增長。

去年德國對其最大貿易夥伴中國的貿易逆差擴大約220億歐元，達893億歐元，主因進口較前一年成長8.8%，出口則下滑9.7%。

德國工商總會（DIHK）對外貿易負責人特賴爾（Volker Treier）表示：「我們必須與中國討論目前發生的狀況。如果確認是由補貼或不公平競爭造成，這就是個問題。」

這個議題對於像福斯汽車（Volkswagen）這類德國汽車製造商而言尤其緊迫。這些車廠在中國市場已經被比亞迪等當地品牌超越，現在又面臨中國競爭對手進軍歐洲市場帶來的壓力。

梅爾茨（Friedrich Merz）領導的聯合政府對中國的態度已然轉趨強硬，但是釋放的訊息還是顯得矛盾，一方面呼籲降低對中國經濟依賴，同時強調中國依舊是重要經濟夥伴。

眼見聯合政府內部對該議題顯現分歧跡象，梅爾茨26日表示，他已經要求內閣著手研擬方案因應歐盟與中國間貿易失衡。

他指出，「我們注意到連德國產業界對於這些全球失衡問題的看法似乎也已經改變」，並且點名代表汽車產業的德國汽車工業協會（VDA）等組織。VDA正就過去反對保護措施的立場予以重新考慮。

西門子能源（Siemens Energy）執行長布魯克（Christian Bruch）6月曾表示，把中國進口品視同歐洲產品對待「不可接受」，他並且提到有必要制定相關法規和考慮本地成分配額。

DIHK的特賴爾表示，世界貿易組織（WTO）與歐盟現有架構下有足夠工具可以保護歐洲產業，「我們只需要在決定採取行動時簡化並且縮短決策流程」。

代表德國大型製造商的德國工業聯盟（BDI）則主張加速動用現行貿易政策工具，包括各類保障措施，並且從方法論上進行調整，例如在反傾銷和反補貼程序中將不同產品類別合併處理。