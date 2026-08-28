何時收緊貨幣政策？市場聚焦聯準會主席演說 亞股收盤互有漲跌

在通膨率偏高、中東危機看不到結束跡象之際，市場靜待聯準會主席華許的全球央行年會演說，尋求利率走向線索，亞洲股市今天收盤互有漲跌。

法新社報導，隨著美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（Nvidia）亮眼財報帶來的市場興奮情緒逐漸消退，市場焦點重新回到經濟，投資人關注美國聯邦準備理事會（Fed）是否或何時收緊貨幣政策。

聯準會上月會議維持利率不變，但有3名官員持異議支持升息。最新數據顯示，美國通膨稍微降溫，但仍明顯高於2%的政策目標。

由於伊朗戰爭導致能源成本飆升，市場憂心物價漲勢在一段時間內仍將居高不下，推升長期美國國債殖利率，並使政府借貸成本進一步攀升。

華許（Kevin Warsh）將於美國懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）舉行的全球央行年會發表演說，交易員希望從中一窺決策官員的想法。

東京、香港、雪梨及台北股市收漲，但首爾、上海、威靈頓、曼谷及馬尼拉股市收跌。