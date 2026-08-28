快訊

悠遊卡慶「北捷廣慈奉天宮站」8/30啟用！搭捷運送回饋金 1動作享雙倍

比烘衣機好？他讚1家電快速乾衣超好用 苦主曝慘痛經驗：收近2萬電費

3颱共存！班朗颱風今天生成 最新路徑曝

聽新聞
0:00 / 0:00

沒利息投資人也搶買 AI零息可轉債 今年發行額可望創新高

經濟日報／ 編譯季晶晶／婃合外電
AI企業大量發行零息可轉債，投資人寧可放棄利息，也要押注未來換股的上漲空間。示意圖。路透
AI企業大量發行零息可轉債，投資人寧可放棄利息，也要押注未來換股的上漲空間。示意圖。路透

AI熱潮不只推高晶片股，也讓零利息可轉換公司債賣到快要破紀錄。金融時報引述Dealogic的統計報導，今年全球零息可轉債的發行額已經達到720億美元，可望改寫去（2025） 年730億美元的紀錄。

儘管美國公債殖利率走高，零息可轉債看起來並不划算，仍然有大批投資人願意買單。這是因為AI概念股波動愈大，可轉債附帶的換股權利就愈值錢。投資人因此願意放棄利息，換取未來在股價上漲時轉換成股票的機會。

與AI題材相關的安森美半導體（ON Semiconductor）、光通訊設備商Ciena及Cloudflare，今年都發行了零息可轉債，發行額分別為13億美元、近29億美元及25億美元。隨著整體借貸成本上升，企業轉向零息結構以降低融資成本。

在投資人的追捧之下，零息可轉債已占今年所有可轉債發行額約41%。

但零息不代表企業毫無代價。隨著美國10年期公債殖利率今年從4.15%升高到4.66%，投資人要求更好的換股條件，迫使企業降低轉換溢價，讓債券更容易轉換成股票。

為了原有股東持股遭稀釋的風險，許多公司會向銀行買進「上限買權」。當股價漲破轉換價格時，這項工具可在預設上限內抵銷部分股權稀釋，但這也會增加發債成本。

利息 投資人 殖利率

延伸閱讀

《「我是有錢人」迷思809》美債殖利率飆破5.3%！40兆美元債務壓頂，投資人小心5大風險

科技業聯貸 市場資金緊俏 銀行坦言利率一定要提高

歐美日公債殖利率飆升敲響警鐘 一次看懂原因與影響

聯電海外發債570億！網見擴產喊空：看看廣達緯創、一發債就被殺

相關新聞

沒利息投資人也搶買 AI零息可轉債 今年發行額可望創新高

AI熱潮不只推高晶片股，也讓零利息可轉換公司債賣到快要破紀錄。金融時報引述Dealogic的統計報導，今年全球零息可轉債的發行額已經達到720億美元，可望改寫去（2025） 年730億美元的紀錄。

美加打貿易戰「真正贏家是中國」 分析：看澳洲前例就知下場

專家警告，美國若與加拿大爆發全面貿易戰，下場將是兩敗俱傷，而贏家將是隔山觀虎鬥的中國。

H-1B申請費擬漲 鳳凰城台積電台灣社區受衝擊

川普政府24日宣布擬將H-1B簽證的申請費用提高至10萬3265元，聯邦官員表示此次費用上漲是為了促使企業雇用美國工人，但這項政策可能會打擊高度依賴H-1B簽證計畫的科技巨頭，例如台積電(TSMC)及其周圍不斷成長的台灣社區。

先進國家債市今夏遭「炙烤」 法國取代義大利成歐債頭號憂慮

受財政與通膨憂慮影響，先進國家公債市場今年夏季遭受「炙烤」，紛紛面臨沉重賣壓，法國更已取代義大利，成為歐洲債券投資人的頭號憂慮。

美國「1美元商店」業績大好 中高收入族群也光顧 透露什麼經濟警訊？

美國「1美元商店」折扣連鎖業者Dollar General與Dollar Tree上季銷售額都超越市場預期，反映近幾個月來進店消費的顧客增加，原因是面對充滿不確定性的美國經濟環境，消費者試圖讓每一塊錢都花得更有價值。

會比OpenAI搶先一步？Anthropic傳下月初公布IPO說明書 最快9月底上市

知情人士透露，AI新創公司Anthropic計劃在美國勞動節（9月首個周一）後公布首次公開發行股票（IPO）說明書，上市時間可能落在9月底或10月初。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。