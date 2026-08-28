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先進國家債市今夏遭「炙烤」 法國取代義大利成歐債頭號憂慮

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
受財政與通膨憂慮影響，先進國家公債市場今年夏季遭遇沉重賣壓。圖為英國央行。美聯社
受財政與通膨憂慮影響，先進國家公債市場今年夏季遭遇沉重賣壓。圖為英國央行。美聯社

受財政與通膨憂慮影響，先進國家公債市場今年夏季遭受「炙烤」，紛紛面臨沉重賣壓，法國更已取代義大利，成為歐洲債券投資人的頭號憂慮。

近來美國公債殖利率大漲，迫使財長貝森特出手干預以壓抑利率，吸引全球投資人目光，但除了美國，法國、英國及日本等國的公債也都面臨賣壓，凸顯投資人對政府債務的疑慮加深。德國保險巨頭安聯（Allianz）投資長蘇布蘭（Ludovic Subran）指出，「大家都在試探，看哪個國家會率先屈服於債市義勇軍（bond vigilantes）的壓力」。

國際金融協會（IIF）數據顯示，全球債務總額已突破350兆美元，約占全球國內生產總值（GDP）的305%。經濟合作發展組織（OECD）預估，今年先進經濟體的舉債規模將達18兆美元，這些公債將與美國科技業發行的股票和債券，角逐資金。

法國基準的10年期公債殖利率6月底以來已攀升約0.5個百分點，8月27日收4.103%，今夏以來的多數時間都高於義大利10年期公債殖利率（27日以4.074%收盤），扭轉過去多年來的趨勢。

投資人指出，這顯示市場對於法義兩國財政看法出現重大轉變，因為法國陷入「成長、政治、財政」等三重風險的「完美風暴」。在27日登場的首場法國總統選舉辯論中，債務難題成為熱議焦點，七位候選人都同意迫切需要縮減預算赤字，但對於手段莫衷一是。

相較下，義大利現在猶如七大工業國（G7）債市的模範生，債務占GDP比率持續下滑。

英國的10年期公債殖利率3月來便持續盤旋於5%上下的水準，8月27日收盤報5.029%。在英國前首相特拉斯在2022年引發英國債市的「特拉斯時刻」後，歷任首相都試圖藉恪守財政紀律挽回市場信任，但投資人的焦慮始終揮之不去。

英債殖利率居高不下，也提高新任首相柏能（Andy Burnham）推行投資計畫的難度，秋季將面臨提出首份預算書的大考。法國興業銀行（Société Générale）資料顯示，英債殖利率最近走高，將讓英國額外付出約100億美元，限制政府增加支出的空間。

日本則遭遇市場對於財政紀律、與央行抗通膨決心的質疑。日本首相高市早苗希望擴大支出、可能加重債務負擔，以及日本銀行（央行）對升息的猶豫態度，導致日圓重挫、日債殖利率飆漲，更迫使美日罕見聯手干預匯市，支撐日圓匯率。

高市已企圖安撫債市，她接受《讀賣新聞》訪問時說，日本政府計劃限制明年度的新發債規模在40兆日圓（2,510億美元）。日債殖利率走揚已提高利息支出，彭博資訊報導，日本明年度的償債支出預料將激增17%到約2,300億美元。

債市 義大利 法國

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