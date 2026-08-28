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美國「1美元商店」業績大好 中高收入族群也光顧 透露什麼經濟警訊？

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
隨著通膨升溫，美國「1美元商店」折扣連鎖業者迎接業績成長。美聯社
隨著通膨升溫，美國「1美元商店」折扣連鎖業者迎接業績成長。美聯社

美國「1美元商店」折扣連鎖業者Dollar General與Dollar Tree上季銷售額都超越市場預期，反映近幾個月來進店消費的顧客增加，原因是面對充滿不確定性的美國經濟環境，消費者試圖讓每一塊錢都花得更有價值。

全美最大1美元商店Dollar General周四（27日）公布，上季同店銷售額成長3.5%，連續第五季門市客流量增加，且客流量年增2%，並上調全年銷售預測。該業者在全美擁有超過2.1萬家門市。

消費者為了讓手頭預算更寬裕，正轉向折扣店與會員制倉儲量販店，尋找價格更低的食品及日常雜貨，因為此時正在應付高漲的汽油與食品價格。

隨著收入較低的消費者尋求更便宜的服飾、家用品與玩具，Dollar General也提高一般商品的銷售比重，以提升利潤率。

Dollar General高層主管說，較高的汽油價格迫使消費者減少外出購物次數，並選擇在離家較近地方消費，這有助於提升的客流量。

另一家擁有超過9,000家門市的1美元商店Dollar Tree上季同店銷售額成長3.7%，也出現四個季度以來首次平均客流量成長。

Dollar Tree執行長克里登表示：「通膨環境持續對所有家庭造成預算壓力，尤其是低收入消費者。」他，自家零售商在各收入階層的銷售額都有成長，其中年增幅主要來自中高收入家庭。

不過，兩家業者的高層都表示，燃料價格上漲將在今年下半年拖累利潤率。

這些1美元折扣商店業績提升，凸顯出美國經濟日益擴大的分化：收入較低的消費者轉向價格更實惠的商品，並延後非必要支出；與此同時，高收入家庭仍大手筆購買非必需品。

上周，零售業龍頭企業沃爾瑪（Walmart）公布罕見的單季銷售額低於市場預期，凸顯消費支出疲弱；另一方面，美國總統川普警告，隨著伊朗戰爭持續延燒，燃料價格可能維持高檔。

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