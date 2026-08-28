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Anthropic傳放棄70億美元收購MatX 轉而洽談合作
路透社引述知情人士說法報導，美國人工智慧（AI）新創公司Anthropic曾討論以約70億美元收購AI晶片新創公司MatX，尋求加速開發客製化硬體以支應快速成長的AI業務，但後來放棄這項收購計畫。
報導說，這項併購談判凸顯Anthropic企圖取得自主研發晶片所需的資源與人才，但知情人士透露現已轉為洽談合作夥伴關係。
目前不清楚併購談判為何中止。
MatX是由前谷歌（Google）張量處理單元（TPU）工程師創立，知情人士說，MatX目前正以約40億美元估值尋求新一輪資金。
Anthropic婉拒就MatX相關洽談一事置評。MatX未回應置評請求。
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