Anthropic傳放棄70億美元收購MatX 轉而洽談合作

大陸觀察者網引述《俄羅斯報》8月26日的報導稱，俄中友好、和平與發展委員會俄方主席、負責就實現可持續發展目標與相關國際組織接洽的俄總統特別代表鮑里斯．季托夫當天透露，俄羅斯最大的國有造船企業俄聯合造船集團正圍繞在中國船廠建造船舶的相關事宜進行討論，中國在兩國北方航道合作中的作用很可能會進一步增強。

2026-08-28 09:38