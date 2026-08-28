相當900億桶石油 美擬取得委內瑞拉17座油田股權

川普政府正與委內瑞拉深入談判，討論由美國直接取得委國17座油氣田的股份，相當於美國能取得約900億桶石油；與此同時也傳出委內瑞拉正考慮退出石油輸出國組織（OPEC）。

華爾街日報引述知情人士披露，如果美、委達成協議，可為美國獨立能源生產商參與委內瑞拉石油生產鋪路。目前雙方仍在敲定協議細節，但談判破局的可能性不能排除。

● 17座油氣田 幾為美石油探明儲量的兩倍

若兩國達成協議將讓美國取得至少17座委內瑞拉最具開發潛力的油氣田。這些油氣田的蘊藏量相當於900億桶石油，形同委內瑞拉拱手讓出1/3的石油探明儲量，更幾乎是美國石油探明儲量的兩倍。委內瑞拉已探明石油儲量約為3000億桶，高居全球之冠。

其中一名知情人士透露，美國與委內瑞拉目前仍在協商的各項細節，包含美方是否要與委國當地民營企業成立合資公司，或直接由美國委聘負責開採與營運的企業。

Axios新聞網指出，若達成這項歷史性協議將使美國的探明石油儲量增加近兩倍；目前美國戰略石油儲備已降至40年來最低水準。

一名官員表示，這17座油田過去由前總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府內部人士控制，也有一部分由與中國有關的利益方控制。

委內瑞拉政府將開放美企等民營公司開採油田，藉此賺取更多石油收益，作為讓美國取得油田所有權的交換條件。

● 傳委內瑞拉恐退出OPEC 美委牽動西半球能源版圖

這項石油協議有可能成為美國總統川普的一大「政績」。川普一直將美國能源安全及確保美國在西半球的主導地位，視為他所謂「唐羅主義」（DonroeDoctrine,意為門羅主義川普版）的兩大支柱。

一名美方官員說：「川普總統即將為美國確保未來好幾代的能源前景，不只是美國，也包括整個西半球。」

另外，彭博（Bloomberg News）引述知情人士披露，委內瑞拉正認真研究退出石油輸出國組織（OPEC）。委國是60多年前參與創建OPEC的國家之一，而就在4個月前阿拉伯聯合大公國才宣布退出OPEC，已對OPEC的團結及影響原油價格的能力構成衝擊。

委內瑞拉曾是OPEC的重要成員，但近年隨美國制裁和國內經濟危機重創石油業，委內瑞拉在OPEC影響力已降低。彭博調查顯示委國7月原油日產量為116萬桶，不到10年前的一半。鑒於產量大幅下降，若委內瑞拉真退出OPEC，應不致立即對全球石油市場造成太大影響。