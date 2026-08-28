歐盟監管稅初見成效 中國小包裹進口量驟降3至4成

歐盟針對希音（Shein）、Temu、全球速賣通等亞洲電商平台展開的監管行動初見成效。為遏制中國小包裹大量湧入而開徵新稅後，歐盟進口的此類包裹數量顯著下降。

據法國國際廣播電台（RFI）中文網報導，法國經濟部27日援引法國海關數據宣布，歐盟從中國進口的小包裹數量已下降約30%至40%。進口量下降源於歐盟自7月1日起實施的一項新規定：對進入歐盟的小包裹，按照其中所含商品的類別，每一類徵收3歐元稅費（約新台幣110.5元）。

歐盟推出這項措施，旨在遏制亞洲電商平台迅速擴張的趨勢。2025年，約有59億件小包裹進入歐盟市場，相當於每秒超過180件，是2022年的四倍。其中93%來自中國。此前，進口到歐洲、價值低於150歐元的小包裹可以免繳關稅，中國企業因此受益。

令歐盟更加擔憂的是，監管機構懷疑相當一部分進口商品不符合歐盟法規，甚至可能存在安全風險。

以Shein、Temu和全球速賣通為代表的亞洲大型電商平台利用這項關稅優惠，大舉進軍歐洲市場。其商業模式引發政府部門、社會團體和議員的強烈不滿。這些平台被指因商品數量龐大而加劇環境污染，同時還面臨不公平競爭乃至使用強迫勞動等指控。

法國經濟部長勒斯鳩（Roland Lescure）在法國企業運動聯盟舉行的新年度活動上，對這項措施取得的效果表示歡迎。他強調：「面對中國商品的湧入，我們並非無能為力。只要採取恰當的公共政策，就能夠取得成效，而且一定會取得成效」。目前徵收的稅費是一項臨時措施，將持續至歐盟海關制度在2年後進行全面改革。

此外，從今年11月起，歐盟還將加收一項「處理費」，用於資助海關部門。具體金額尚未確定，但可能達到每個包裹2歐元。

購物應用平台Joko根據法國150萬名消費者的銀行交易數據發現，受到新稅影響的電商平台，商品銷量大幅下降。今年6月至7月，主營各類低價商品的中國電商平台Temu銷量下降50%，全球速賣通下降37%，Shein下降15%。

Joko分析說：「多家平台正在提高平均客單價，以消化新稅帶來的成本。2026年6月至7月，Temu的平均客單價上漲30%，全球速賣通上漲27%。全球速賣通已經確認，目前其商品售價中包含關稅」。

Shein的銷量降幅相對較小。Joko認為，這是因為這家起源於中國、目前總部設在新加坡的時尚電商平台，早在2025年12月便在波蘭啟用一座大型倉庫，因此降低了受到新稅影響的程度。