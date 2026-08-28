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聯準會可能升息？市場聚焦華許年會演說

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導

市場聚焦聯準會主席華許（Kevin Warsh）28日將在傑克森霍爾（Jackson Hole）全球央行年會的演說，關注其對通膨與貨幣政策後續方向的表態。美元指數目前仍在99.1上方震盪，市場正等待華許首次以聯準會主席身分在傑克森霍爾發表演說。

國銀分析指出，傑克森霍爾年會揭幕後，部分聯準會官員仍釋出鷹派訊號，強調通膨偏高，顯示目前貨幣政策環境仍具限制性；市場因此期待華許進一步說明聯準會如何推動通膨回落至2%目標。

另一方面，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）近期出手介入公債市場後，美元指數已收復先前約一半跌幅。美國最新初領失業救濟金人數降至20.3萬人，低於市場預期的20.8萬人，續領失業救濟金人數也降至177.8萬人，反映勞動市場仍具韌性。

國銀表示，在市場等待聯準會主席演說之際，美元短線仍將受到通膨、勞動市場及利率政策預期牽動，預期美元指數短期維持99附近區間震盪。

聯準會 升息 華許

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