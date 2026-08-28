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會比OpenAI搶先一步？Anthropic傳下月初公布IPO說明書 最快9月底上市

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Anthropic傳出計劃在美國勞動節後公布首次公開發行股票（IPO）說明書，上市時間可能落在9月底或10月初。路透
Anthropic傳出計劃在美國勞動節後公布首次公開發行股票（IPO）說明書，上市時間可能落在9月底或10月初。路透

知情人士透露，AI新創公司Anthropic計劃在美國勞動節（9月首個周一）後公布首次公開發行股票（IPO）說明書，上市時間可能落在9月底或10月初。

根據資訊科技新聞網站The Information周四（27日）報導，Anthropic今年稍早已祕密提交上市申請，目前正與競爭對手OpenAI競相籌備上市，在投資人對AI企業需求強勁之際，雙方都希望搶先進入公開市場。

報導指出，Anthropic正考慮允許現有股東在IPO中出售持股，同時也在評估是否採用長於市場慣例的180天股票禁售期。

如果允許現有股東在IPO中進行老股出售，Anthropic將與今年其他大型科技股上市案有所不同。SpaceX和Cerebras 在IPO時，都沒有讓既有股東出售股份。

SpaceX的首批禁售期屆滿出現在本月稍早，導致其可公開交易的股票數量增加逾一倍。按照分階段解禁的安排，另有129億股預定在2027年年中前陸續解除禁售。

報導指出，Anthropic為支應龐大的運算需求，目前已籌資至少1,300億美元，預期將超越SpaceX今年6月IPO時籌得的860億美元。

目前尚不清楚Anthropic此次IPO的發行規模中，有多少將來自公司新發行的股票，又有多少將來自現有股東出售持股。

The Information指出，Anthropic 另也曾考慮要求一般員工透過預先設定的10b5-1交易計畫出售股票，而不是採用一般的財報公布後股票出售窗口。

Anthropic 尚未立即回應路透社的置評請求。

OpenAI Anthropic IPO

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