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記憶體缺貨到2030年！SK海力士擴產不怕變過剩 揭「這次不一樣」

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
SK海力士預期全球記憶體短缺將持續至2030年底，即使持續擴產，也不擔心AI熱潮最終導致供過於求。圖為該公司執行長郭魯正。路透
SK海力士預期全球記憶體短缺將持續至2030年底，即使持續擴產，也不擔心AI熱潮最終導致供過於求。圖為該公司執行長郭魯正。路透

AI投資熱潮，最後會不會演變成記憶體供過於求？全球HBM龍頭SK海力士認為，目前還看不到這種跡象。該公司執行長郭魯正表示，AI客戶需求依然強勁，全球記憶體短缺可能一路持續至2030年底。即使下一波景氣下滑到來，也不太可能重演過去需求突然急凍的情況。

郭魯正認為，關鍵在於AI正在改變記憶體產業的遊戲規則。過去記憶體高度標準化，業者在景氣好時競相擴產，很容易從缺貨迅速轉為供過於求；但AI時代的HBM已不再只是標準化大宗商品，而是必須配合客戶需求進行客製化。供應商與終端客戶合作更緊密，也更容易掌握未來需求。因此，即使景氣轉折到來，他預期需求也只會緩步減少，甚至維持在高原期，不會像過去幾輪記憶體景氣循環那樣急轉直下。

市場數據也支持他的樂觀看法。路透引述Counterpoint Research統計，今年第1季SK海力士以營收計算拿下全球HBM市場58%，三星電子與美光各占21%。SK海力士最大客戶輝達（NVIDIA）周三公布財測，更預估下個會計年度營收將大增約70%，顯示AI運算需求仍未明顯降溫。

SK海力士正加快擴產。該公司周四在印第安納州西拉法葉，為它的美國首座HBM先進封裝廠舉行動土典禮，投資額由原先39億美元提高至逾40億美元。新廠預計2028年下半年啟用無塵室，2029年第3季量產下一代HBM4E，最終年產能上看數十萬片晶圓。屆時，南韓生產的先進晶圓將送往印第安納州封裝、測試，再供應給輝達、微軟與Google等美國客戶。

美國政府已依《晶片法》核定約4.58億美元補助及最高5億美元貸款。該廠及相關供應鏈投資預估在當地創造約7,000個直接與間接工作機會。郭魯正表示，只要電力、水源及人才等條件齊備，不排除在美加碼投資。

SK海力士的擴產同步在南韓進行。該公司本月已批准約54.3兆韓元投資計畫，其中35.2兆韓元將投入晶圓廠第二階段建設，相關投資將持續至2031年。

另一方面，SK海力士也準備深化日本布局。彭博報導，該公司正研究與日本客戶及供應商共同開發NAND技術。鎧俠（Kioxia）股權結構近期出現變化，為SK海力士持有股份的投資工具已成為鎧俠最大股東，持股比14.19%/郭魯正表示，目前對這筆投資沒有進一步的具體計畫。

SK海力士 海力士 記憶體

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