輝達突暫停與AI雲端企業抽成融資協議 傳監管疑慮與夥伴不滿雙爆發

根據路透引述華爾街日報周四（27日）報導指出，知情人士透露，輝達（NVIDIA）已暫停一項新融資計畫中的部分交易，該計畫原本是向AI雲端公司提供信貸支持，條件是輝達可從這些公司的營收分潤。

報導指出，輝達上周退出該計畫，確切原因不明，但未來仍可能重新調整這項計畫，或將它整合至其他計畫中。此前，一些輝達員工曾向現有及潛在客戶表達疑慮，認為這項計畫可能引發反壟斷監管機構的關注，此外，外界也小心地評估輝達究竟能在多大程度上左右客戶如何經營業務。

輝達發言人對此表示：「這項讓快速成長的AI生態系更容易取得算力的新商業模式目前仍在運作，並且因應強勁需求持續演進。」

報導指出，在這項計畫推出的最初幾周，輝達試圖掌握的控制程度之高，讓部分潛在合作夥伴感到不滿。舉例來說，輝達曾告訴一些雲端服務業者，他們只能將輝達的晶片出租給經過核准的客戶；輝達同時暗示，希望將算力分配給多家規模較小的企業，而不是集中提供給單一大型客戶。

按照原先提議的交易條件，雲端服務商利用輝達晶片所創造的營收，一旦超過特定門檻，輝達將取得其中50%的營收分潤。

輝達是在不到兩個月前才宣布這項融資計畫，目的是為了解決規模較小AI雲端公司的融資需求。輝達原本打的算盤是，如果雲端客戶無法將算力出租出去，輝達可以把這些算力租回來，為業者提供一個保證買家，進而讓這些公司更容易取得所需資金，以購買輝達的AI晶片。

在這個商業模式下，輝達除了可從硬體銷售中取得營收，之後還能從客戶利用輝達晶片所提供的算力所創造的雲端營收中獲得分潤。輝達本周在財報會議上表示，這種商業模式中期至長期可能帶來數十億美元營收。

然而，近幾個月來，投資人對這種模式的關注日益升高。隨著輝達持續將資金投入AI生態系，市場開始擔心輝達在這種所謂「循環交易」中扮演的角色，可能人為推高AI需求。舉例來說，輝達本月協助安排主要美國金融機構向其客戶提供5,000億美元的融資；此外，輝達也同意提供最高1,050億美元的擔保，協助OpenAI租用一座規模龐大的資料中心。