俄總統代表：俄聯合造船集團正在討論是否在中國船廠建造船舶

大陸觀察者網引述《俄羅斯報》8月26日的報導稱，俄中友好、和平與發展委員會俄方主席、負責就實現可持續發展目標與相關國際組織接洽的俄總統特別代表鮑里斯．季托夫當天透露，俄羅斯最大的國有造船企業俄聯合造船集團正圍繞在中國船廠建造船舶的相關事宜進行討論，中國在兩國北方航道合作中的作用很可能會進一步增強。

報導稱，另據俄羅斯衛星通訊社早前報導，8月中旬，俄聯合造船集團副總經理托羅波夫曾向記者透露，該集團正在考慮與中國等友好國家夥伴以分散式造船模式共同建造大噸位船的可能性。

俄羅斯聯合造船集團公司是俄總統普丁2007年下令成立的，目的是鞏固和發展俄羅斯國防工業，保障國家海洋安全和防禦系統。但在開發、建造、維護戰艦和潛艇的同時，也在大力發展民用造船工業，開發世界海運市場。該公司歸俄羅斯聯邦政府所有，國家擁有100%的股份。

「我們正在考慮與中國等外國夥伴共同造船的可能性」，季托夫在一場北極論壇期間表示，「中國是造船領域的領先者，首先正在與中方進行商討。」

報導稱，據悉，俄羅斯政府授權俄國原子能集團統籌管理整條北方航道，航道劃分為28個航段，船舶航行需獲批，俄方可提供破冰船保障。俄羅斯國家原子能集團8月初通報稱，該集團已完成2026年度航道通行許可審批工作。數據顯示，2024年僅15艘貨櫃船穿越北方航道，2025年通航量升至23艘，創下歷史新高。

季托夫指出，根據評估，到2030年，北方航道的貨運量可望增加1至2倍，達到7,000萬至1.09億噸。而依據俄聯合造船集團的測算，到2030年，北方航道營運所需船舶共計62艘，包括破冰船、科考船及冰級貨船。

他提及，自2026年初以來，中俄雙邊貿易額較去年同期成長逾四分之一，已達近1,920億美元。他繼而表示，「我認為，貿易額進一步增長並達到年3000億美元的既定目標，是完全現實的。當前，一個新的合作焦點正在顯現——即跨北極運輸走廊，中方稱之為'冰上絲綢之路'。」