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巴菲特96歲生日前「住進套房」 他押注的Alphabet市值蒸發7,000億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
巴菲特主導波克夏大舉投資Alphabet，但這筆100億美元的押注目前出現小幅帳面虧損。美聯社
巴菲特主導波克夏大舉投資Alphabet，但這筆100億美元的押注目前出現小幅帳面虧損。美聯社

本周日（30日）即將滿96歲的巴菲特（Warren Buffett），卸下波克夏（Berkshire Hathaway）執行長職務後並未離開投資前線。8月中公布的申報資料顯示，他主導波克夏大舉加碼Google母公司Alphabet，持股價值約350億美元，與可口可樂並列第三大持股，僅次於蘋果與美國運通。但這筆投資正面臨考驗。

Alphabet股價周四下跌0.41%，收在337.71美元。自5月13日創下歷史新高後，股價已回跌約15%，市值蒸發超過7,000億美元，成為同期拖累標普500指數最重的個股。

波克夏6月直接向Alphabet買進100億美元股票，A類股每股351.81美元、C類股每股348.20美元，平均成本約350美元。以周四收盤價計算，這筆投資目前「住進套房」。

市場擔心的問題之一，是Google近月接連流失AI大將。深度學習先驅Jeff Dean離職創業，還帶走多名重要員工；Google的DeepMind執行長Demis Hassabis卸下執行長職務，轉任董事長。相關消息8月5日一度讓Alphabet股價重挫4%，單日市值蒸發1,860億美元。

此外，Gemini新模型Gemini 3.5 Pro延後推出，程式編寫能力仍在改善，投資人開始質疑，Alphabet在AI領域是否正失去領先優勢。

面對質疑，Alphabet強調，AI動能與產品更新速度均創歷史新高。Gemini 3.7 Flash已成為成長最快的模型，自研TPU晶片與龐大運算資源仍是優勢。多頭則認為，Google握有自研TPU晶片與全球最大規模之一的運算資源，仍有守住優勢的本錢。

另一項壓力來自燒錢速度。Alphabet資本支出持續攀升，自由現金流已轉負，明年支出預料還會大幅增加，該公司已透過發行股票與債券為AI投資籌資。Janus Henderson分析師Divyaunsh Divatia表示，靠股債市場支應這場AI競賽，讓許多投資人感到不安。

波克夏今年來股價近乎持平，遠遜於標普500指數13%的漲幅，成為巴菲特今年成績單上的一項瑕疵。目前很難確定波克夏股價為何漲不動，原因之一可能是投資人仍在觀望巴菲特接班人亞伯的表現。

巴菲特現在還是每天進辦公室，深度參與公司事務，包括股票回購與Alphabet等重大投資決策。波克夏買進Alphabet的時機，可能已經有些晚，因為Alphabet股價此前16個月已上漲一倍。

除了Alphabet投資表現，市場也關注現金滿手的波克夏，會不會在第3季加快股票回購速度。波克夏4月至7月底買回近80億美元自家股票，而按股票流動性估算，公司一年有能力買回500億美元以上，相當於其1.1兆美元市值的約5%。

巴菲特 Alphabet 套房

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