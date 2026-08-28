輝達漲逾8%激勵美股 法人：留意全球央行年會訊息

輝達（NVIDIA）公布財報、財測指引超越預期，輝達27日股價大漲18.32美元或8.74%。激勵美股半導體族群走高，台指期夜盤續揚，法人看好AI買盤歸隊帶動台股維持強勢，須留意聯準會主席華許在全球央行年會所發表的言論。

美股週四在科技股領漲下，4大指數收高。道瓊工業指數上漲105.56點或0.20%，收53569.44點，標普500指數上揚55.29點或0.72%，收在7730.99點。

那斯達克指數勁揚411.15點或1.57%，收26541.35點，費城半導體指數大漲270.93點或2.33%，收11882.17點。

輝達公布第2季財會年度營收高達962.2億美元，年增106%，且公司預期2028年營收將再成長70%，財報財測皆超越預期，輝達週四股價大漲18.32美元或8.74%，激勵半導體族群，英特爾上漲3.85美元或4.36%，博通上漲15.95美元或4.49%，台積電ADR上漲9.61美元或2.3%，收427.3美元。

國泰投信基金經理人李翰林分析，輝達最新財報再次驗證AI產業需求並未降溫，且更重要的是，成長動能正從少數大型雲端業者，擴散至AI新創、企業與實體AI應用。

李翰林指出，從輝達揭露的財報來看，第2季資料中心營收達890億美元、年增117%，占整體營收高達92%。其中除了大型CSP持續擴大資本支出外，AI雲端、工業及企業客戶營收（ACIE）營收達403億美元、年增138%。這代表AI已不再只是大型科技公司的軍備競賽，AI基礎建設需求正由單點爆發走向全面開花。