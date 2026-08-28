美股期指下跌等待Fed華許談話 布蘭特油價衝高後持穩在近90美元

國際油價今天（28日）開盤後持穩，此前在周四大漲1%至2%，因市場認為美國與伊朗達成協議並重新開放荷莫茲海峽可能性降低，使波斯灣能源流量的前景蒙上陰影。另一方面，美股期貨小幅下滑，投資人嚴陣以待聯準會主席華許在傑克森洞央行年會的演說，市場部分人士預期他的談話基調將偏向鷹派。

西德州中級原油（WTI）10月期貨價格今天盤中小跌0.06%至每桶83.48美元，周四收盤1.6%。

布蘭特原油10月期貨也小跌0.13%，報每桶89.58美元，周四收盤勁漲2.1%。

黃金現貨下跌0.13%，報每英兩4,593.20美元。

華爾街日報報導，美國總統川普告訴調解人士，他沒有興趣回到6月與伊朗達成的停火協議條款，這打擊了市場稍早的樂觀情緒。此前市場認為，伊朗與阿曼達成的收益分配協議，可能為更廣泛的協議鋪路。

美國白宮新聞秘書李維特周四稍早表示，美國目前沒有與伊朗進行談判，而且對伊朗港口的封鎖仍將持續。這番說法削弱本周稍早市場對荷莫茲海峽短期內可能重新開放的樂觀預期。荷莫茲海峽是全球約五分之一石油運輸必經的戰略要道。

BOK Financial Securities資深副總裁基斯勒表示，「白宮回應說『目前沒有談判』，並決定維持海上封鎖的做法，讓市場有些措手不及。市場預期很快轉向至少短期內供應將更加緊張。」

另一方面，美股期貨小幅下滑。那斯達克100指數期貨下跌0.3%，標普500指數期貨回落0.2%。在輝達釋出樂觀展望後，投資人對AI交易的初步熱情逐漸消退。市場情緒也受到美國邁威爾科技（Marvell）拖累，該公司公布財報後，在盤後交易中股價大跌逾7%。

投資人將觀察華許周五在傑克森森洞央行年會的演說，市場部分人士預期他的談話基調將偏向鷹派。

MSCI亞太區股票指數小幅走低，其中南韓股市下跌1.3%，但日經225指數上漲0.5%。