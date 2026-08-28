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邁威爾財報／上調財測盤後仍重挫7% 分析師憂利多發酵還要等一等

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
晶片大廠邁威爾（Marvell）宣布上調年度財測。彭博資訊
晶片大廠邁威爾（Marvell）宣布上調年度財測。彭博資訊

ASIC大廠邁威爾科技（Marvell Technology）公布的上季財報僅小幅優於市場預期，儘管同時宣布上調年度財測，但市場擔心與Google合作的利多要稍後才會顯現，該公司股價在周四（27日）盤後大幅下挫。

邁威爾公布，上季營收年增37%至27.4億美元，略高於華爾街預期的27.2億美元；經調整後每股盈餘94美分，高於去年同期的67美分，也大致符合分析師預期的93美分。

邁威爾為客戶設計客製化晶片，同時提供應用於連接AI伺服器的光纖網路技術。該公司一直是2026年AI交易熱潮的寵兒，但隨著這波交易近幾周出現動搖，投資人原先期待財報能有更亮眼表現。

財報公布後，邁威爾股價在盤後交易重挫7.8%至每股222.62美元，而且跌幅在財報會議期間持續擴大。在財報發布前，今年來累計漲幅已達184%。

邁威爾執行長墨菲（Matt Murphy） 周四在聲明中表示，AI相關產品的需求看來「異常強勁」，公司預期，在本會計年度接下來幾季，營收將加速成長。

邁威爾分別上調今、明會計年度的營收預期，預估當前正在進行的2027會計年度整體營收將成長45%，達到約120億美元，2028會計年度則進一步達到180億美元，分別高於原先預估的115億美元與165億美元。

近期投資人對邁威爾與Google擴大合作的消息相當興奮。根據上周宣布的擴大合作協議，Google取得一份認股權證，可買進邁威爾價值122億美元的股份；雙方在Google的AI張量處理器（TPU）部分領域展開合作，這項合作也進一步強化邁威爾的客製化晶片設計業務。

不過，在財報電話會議上，分析師試圖進一步拆解這項新協議究竟能為邁威爾帶來多大的潛在上漲空間，以及其中有多少商機其實已經反映在邁威爾的財測中。

邁威爾管理層在會議中表示：「就新認股權證協議的影響而言，透過該協議涵蓋的相關計畫，在2028會計年度以前所產生的營收，已經反映在整體客製化晶片營收目標中。」

管理層表示，真正的「重大影響」將主要出現在2029會計年度及之後。

回顧上季，墨菲表示，資料中心產品的強勁需求推動業績，其中資料中心營收較去年同期成長46%。在資料中心產品組合中，墨菲表示，市場對公司的連接技術產品需求強勁。他同時預期，公司的客製化晶片業務將從2027會計年度下半年開始出現「顯著加速」。

展望本季的財測則略高於市場預期。邁威爾預估，調整後每股盈餘將介於1.05至1.15美元，營收區間中位數為31.5億美元。分析師原本預期每股盈餘為1.08美元、營收為30.4億美元。

財報 威爾 分析師

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