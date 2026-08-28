歐盟中國貿易戰升高 范德賴恩：對話不成將動用機制

歐盟不滿中國以補貼政策削價競爭，擬祭出更強硬手段平衡雙方貿易逆差。歐盟執委會主席范德賴恩表示，如果與中方無法透過對話降低貿易逆差，歐盟應動用所有貿易保護機制。

義大利安莎通訊社（ANSA）、歐洲新聞台（Euronews）等多家媒體引述，范德賴恩（Ursula vonder Leyen）27日向「法國企業運動」（MEDEF）演說時表示，「與中國的對話仍然必要，但對話必須取得成果。如果對話不足以解決問題，我們必須準備好充分運用各種手段」。

布魯塞爾與北京自6月下旬啟動為期3個月的密集貿易談判以來，雙邊緊張關係持續升高。歐盟7月針對北京鴨、電池、紡織原料、輪胎等多項商品展開反補貼與反傾銷調查；中國司法部8月發動反制，認定歐盟做法屬「不當域外管轄措施」，嚴禁任何中國企業或個人配合歐盟調查。

范德賴恩今天強調局勢嚴峻，「歐盟正面臨來自中國的廉價商品進口衝擊，5年內成長了45%；過去一年歐盟對此啟動30項貿易保護調查，幾乎是歷史平均數據的3倍」。

歐盟現階段對中國貿易逆差達每日10億歐元，歐盟將10月訂為與北京透過談判重新平衡貿易關係的最後期限。

報導指出，范德賴恩在演說中表示，中國是重要經濟夥伴，歐盟的方針明確一致，希望「在不斷絕關係前提下降低風險」（derisking without breaking ties），但作為夥伴，並不意味歐盟必須接受永久性的貿易失衡，「目前歐盟所有成員國都對中國存在貿易逆差」。

今年6月，歐盟各國領導人授權范德賴恩以對話和貿易工具等手段平衡歐中貿易關係，因此歐盟是否將對中國祭出王牌武器「反脅迫機制」（Anti-CoercionInstrument）也引發輿論關注。

歐盟的反脅迫機制常被稱為歐盟的「貿易火箭炮」（trade bazooka），具體手段包括針對特定國家限制進出口配額、排除公共採購、限制直接投資、限制智慧財產群保護、凍結金融服務市場准入等。