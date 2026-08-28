台積電ADR上漲逾2% 日月光漲幅更強勁

川普政府8月24日宣布將全面孤立伊朗經濟，威脅對繼續與伊朗有經貿往來、維持伊朗經濟運作的「幫兇」國家實施二級制裁。美國財長貝森特將這項名為「經濟排斥行動」（Operation Economic Outcast）的計畫描述為「經濟D-Day」。 不過考量過去川普幾度對伊朗的制裁都是雷大雨小，甚至一再自行撤回的歷史來看，這次是否玩真的，猶在未定之天，另外中國是否配合，也一大變數……

2026-08-28 06:00