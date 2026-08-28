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台積電ADR上漲逾2% 日月光漲幅更強勁
台股ADR周四（27日）收漲，受輝達財報強勁激勵，台積電ADR收盤上漲2.3%，報每股427.30美元，收盤最新價格換算並折合新台幣後為每股2,708.91元，較台北交易股票溢價率為12.40%。日月光大漲超過4%。
台指期夜盤20日收盤上漲324 點，漲幅0.7%，報46,388點。
道瓊工業指數27日收盤上漲105.56點，漲幅0.20%，報53,569.44點；標普500指數上漲55.29點，漲幅0.72%，收7,730.99點；那斯達克指數上漲411.16點，漲幅1.57%，報26,541.35點。
費城半導體指數收漲270.93點，漲幅2.33%，報11,882.17點。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 616.53 +4.40 605.00 1.91
中華電 CHT 136.24 +0.16 135.50 0.54
台積電 TSM 2,708.91 +2.30 2,410.00 12.40
聯電 UMC 120.90 +0.21 118.00 2.02
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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