美股收盤／四大指數收紅 費半勁揚逾2% 輝達財報後大漲8%帶旺科技股

美股四大指數周四（27日）收漲， 那斯達克指數上漲逾1%、費城半導體指數勁揚逾2%，輝達（NVIDIA）提出強勁的營收預測，再次印證AI熱潮動能強勁，並帶動科技股普遍上漲。

道瓊工業指數27日收盤上漲105.56點，漲幅0.20%，報53,569.44點。

標普500指數上漲55.29點，漲幅0.72%，收7,730.99點。

那斯達克指數上漲411.16點，漲幅1.57%，報26,541.35點。

費城半導體指數收漲270.93點，漲幅2.3%，報11,882.17點。

輝達股價大漲8.7%，該公司發布的樂觀財測達到投資者的高預期水準，進一步強化市場觀點，即隨著處於AI基礎設施建設核心地位的企業持續實現強勁成長，科技股漲勢仍有進一步延續空間。

eToro全球市場策略師Lale Akoner表示：「輝達的業績顯示，AI熱潮並未出現需求枯竭的問題……不過，實現這種成長正變得更加昂貴，也更加依賴資本投入。」

摩根士丹利周四在報告中表示，輝達預期明年營收增長70%，明顯高於該機構預測的52%，也遠高於市場普遍預期的約40%。大摩分析師Joseph Moore在報告中表示：「我們預期輝達將繼續突破限制，實現更高成長。」

不過，輝達也警告，儲存零組件短缺可能限制整個產業的成長速度。

標普500資訊技術類股上漲3.4%，成為標普500指數11大類股中表現最佳的類股，而多數其他類股則下跌。

安聯投資管理公司高級投資策略師Charlie Ripley表示：「輝達超預期的業績和強勁展望讓市場重新活躍起來，但顯然並非所有類股都受到提振。更高的利率、地緣政治緊張局勢以及全球貿易等因素仍在構成市場逆風，並拖累其他輝達表現。」

由於華爾街日報報導指出，美國總統川普無意重返6月與伊朗達成的諒解備忘錄條款影響，布蘭特原油價格周四上漲每桶逾2美元。

軟體巨頭Salesforce上漲22.6%，此前該公司上調全年營收和獲利預期，並推出與Anthropic Claude AI模型整合的新插件。

網絡安全軟體供應商CrowdStrike上漲20.5%，此前公司上調全年營收預測，並公布優於預期的第2季財報。

Salesforce和CrowdStrike的業績緩解市場對先進AI工具可能顛覆傳統軟體產業的擔憂，提振先前表現落後的軟體類股票投資情緒，並縮小與受惠於AI的半導體類股之間的表現差距。

ServiceNow和Palo Alto Networks等其他軟體公司股價也大幅上漲。

另一方面，生技業者莫德納下跌4.6%，此前宣布出售20億美元可轉換債券；惠普則下跌近3%，因其個人電腦業務第3季出貨量及利潤率下滑。

投資人接下來聚焦聯準會主席華許周五在傑克森洞央行年會上的首次談話，希望從中尋找有關最新通膨數據以及美國財政部壓低債券殖利率舉措的政策線索。

Natixis美國首席經濟學家Christopher Hodge表示：「華許的一貫重點是經濟供給面問題，我們預期這次談話仍將圍繞這一主題展開。」「我非常懷疑華許會對未來政策作出明確表態，但如果他對以往政策假設表示懷疑，並展現出一種不拘泥於既有理論框架的態度，也不會令人意外。」