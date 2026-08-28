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傳輝達將成立政治行動委員會 擴大政策影響力
知情人士透露，美國人工智慧（AI）晶片業巨頭輝達（Nvidia）將成立一個由員工出資的政治行動委員會（PAC），以提升其對美國政策制定的影響力。
路透社報導，消息人士說，這個組織將被命名為NVPAC。
企業經常成立聯邦政治行動委員會，向那些與公司政策目標立場一致的政治候選人提供捐款，輝達將加入Meta Platforms及Alphabet旗下谷歌（Google）等科技公司的行列，成立這類委員會，投入資金影響選舉。
輝達高層已向政治團體及競選活動提供捐款，根據美國聯邦選舉委員會紀錄，輝達高層謝利（GavinSherry）和馬德拉（Sundeep Madra）6月24日向共和黨全國委員會（RNC）捐款44萬3000美元（約新台幣1403萬元）。
輝達拒絕對相關報導置評。
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