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科技股領漲 美股收高

中央社／ 紐約27日綜合外電報導

在美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達（NVIDIA）、客戶關係管理（CRM）系統廠商Salesforce等企業公布優於預期的季度財報後，科技股今天大漲，帶動美股主要指數收高。

道瓊工業指數上漲105.56點或0.20%，收報53569.44點。

標普500指數上揚55.29點或0.72%，收在7730.99點。

那斯達克指數勁揚411.15點或1.57%，收26541.35點。

費城半導體指數大漲270.93點或2.33%，收11882.17點。

科技股 美股 道瓊

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