科技股領漲 美股收高

輝達執行長黃仁勳於財報會議表示，現在算力非常賺錢，且利潤很高，能直接轉化為營收增長。談到外界關注的閉環投資議題，他認為，投資OpenAI、Anthropic或其他幾家AI實驗室都是「千載難逢的機會」，唯一的遺憾是沒有更早投資，以及投資更多。

2026-08-28 01:04