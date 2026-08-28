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印度盼就半導體與台灣合作 台商籲創造更友善投資環境

中央社／ 班加羅爾27日專電

台灣與印度官方、民間代表今天在印度交流，印度期盼與台灣在半導體產業上有更多的合作，台灣企業則呼籲印度能打造出更友善的投資環境，才能創造出讓雙方有更緊密合作的契機。

在台灣、印度輪流舉行的「台灣印度CEO圓桌論壇」、「台灣印度產業鏈結高峰論壇」今年在印度舉辦，並首度移師到班加羅爾進行，台灣的經濟部政務次長江文若、印度的商工部次長巴提亞（AmardeepSingh Bhatia）都親自出席。

印度台商總會總會長陳木騰在接受中央社記者訪問時表示，台灣印度CEO圓桌論壇是雙方政府間的官方對談，因此對彼此都很重要，而從台灣印度產業鏈結高峰論壇中，則能聽見印度廠商殷切期盼與台灣企業合作的聲音。

陳木騰告訴中央社記者，目前台商對是否前進印度投資，最在意的部分還是印度政府的相關政策能否保持穩定，他建議要進到印度的台灣企業，先藉由一般貿易往來，對印度政府的政策進行瞭解後再投資，而非一下子就到印度設廠，這樣可以將風險降低一點。

陳木騰也建議，印度應該對投資方更加友善，包括簽證發放等流程應該要更有效率，並加強包括道路在內的基礎建設，創造更有利的投資環境。

馬德雅邦（Madhya Pradesh）政府產業政策暨投資促進廳秘書長金斯利（John Kingsly）在接受中央社記者採訪時表示，台灣的電子業、半導體製造業居全球領先地位、成就斐然，印度則是擁有巨大商機，且中產階級不斷成長的大國，「若將你們（台灣）的技術與我們（印度）的人才優勢結合，將會有極佳的前景。」

金斯利指出，印度在IT等產業上，有大量熟練且不斷接觸新技術的勞動力，台灣則擅長於製造業、精密工業，若結合在一起，將讓雙方都能向上成長。

金斯利告訴中央社記者，台灣企業到印度投資，除能獲得龐大的市場，也能將印度做為發展全球業務的中心，「所以我們不只要加強互動，還要建立良好的合作關係，實現一同成長、拓展市場版圖的目標。」

金斯利特別提到，馬德雅邦為前來投資者提供全方位的協助，也為企業設立單一窗口的審核機制，「我們會建構良好的產業生態，歡迎台灣企業前來投資，與我們共同成長。」

駐印度代表陳牧民在接受中央社記者採訪時表示，這幾年台灣和印度間的經貿關係進展神速，貿易額屢創新高，台商在印度的投資也一直在增加。

陳牧民指出，台灣在資通訊技術（ICT）、智慧製造等領域的產業，已經在印度站穩腳步，印度對台灣企業所做的投資非常重視，也希望有更多人能來印度，在這邊形成新的產業聚落，「若像這樣的活動能多辦一些，可以讓台灣、印度的商界都更瞭解彼此的優勢，進而增加彼此合作的機會。」

外貿協會董事長黃志芳表示，台灣和印度的經貿合作本質，已經從單純的買賣貿易，變成緊密的供應鏈合作夥伴。

黃志芳表示，印度對發展半導體、高科技產業有很高的期待，「印度對半導體發展的強烈企圖心，我們也都感受得到」，但半導體的發展十分複雜，「印度已經踏出第一步，他們也有條件慢慢成長，現階段很希望台灣協助，我們也樂觀其成。」

印度 半導體 台商

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