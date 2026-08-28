科技大老擬出席G20部長級會議 AI發展與監管成焦點

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導

一名消息人士透露，輝達（Nvidia）執行長黃仁勳和OpenAI執行長阿特曼預計下週在北卡羅來納州羅里市（Raleigh）出席一場聚焦科技議題的20國集團（G20）部長級會議。

路透社報導，白宮科技顧問克拉茨歐斯（MichaelKratsios）的發言人表示，美國計劃安排SpaceX執行長馬斯克（Elon Musk）、Meta總裁麥考米克（DinaPowell McCormick），以及創投家兼前白宮AI顧問塞克斯（David Sacks）透過視訊連線，向與會者發表談話。

知情人士表示，他們預計將在9月1日發表演說。

一名白宮官員表示，美國將設法說服G20成員國簽署一項不具約束力的協議，對人工智慧（AI）採取較寬鬆的監管方式。這名官員說，協議將要求G20成員國避免成立新的監管機構，並與民間企業合作測試新興技術。

克拉茨歐斯在聲明中表示：「我們期待就更明智的監管方式、降低AI應用門檻，以及強化勞動力發展計畫進行深入討論，這些措施將推動全球經濟繁榮。」

OpenAI發言人表示，阿特曼（Sam Altman）將與美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）進行對談，討論AI科技最新進展。黃仁勳的發言人則拒絕對其出席會議的相關安排置評。

這場會議是未來幾個月一連串相關會議之一，目的是為12月在邁阿密（Miami）舉行、今年由美國主導的G20領袖峰會做準備。根據活動網站，G20成員國的科技和商務官員將在羅里會議上討論「AI與其他新興科技」。

G20 黃仁勳 SpaceX

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