聽新聞
0:00 / 0:00
歐股多收跌 投資人聚焦聯準會主席演說
人工智慧（AI）晶片巨擘輝達（Nvidia）財報亮眼，帶動科技股今天勁揚，但歐股多收跌，投資人現將焦點擺在美國聯準會主席即將發表的重要演說，以評估全球最大經濟體的前景。
倫敦FTSE 100指數下跌85.58點或0.79%，收10792.54點。
法蘭克福DAX指數上漲81.28點或0.31%，收26367.24點。
巴黎CAC 40指數重挫142.52點或1.68%，收8319.87點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。