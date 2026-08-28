歐股多收跌 投資人聚焦聯準會主席演說

調研公司Counterpoint Research的數據顯示，今年70吋以上的液晶顯示（LCD）電視機全球出貨量預估將大增，與四年前相比，成長幅度高達80%。主要因為記憶體漲價而電視機的零售價又走低，廠商必須趕緊轉向生產較大尺寸的機種，才能提高利潤。

2026-08-28 02:10