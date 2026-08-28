輝達 H200賣大陸占比偏低

輝達美西時間26日於財報會議透露，上季已向大陸客戶銷售少量H200晶片，但銷售額不到資料中心營收的1%。與此同時，外媒報導，美國政府擴大追查協助走私搭載輝達AI晶片的美超微伺服器到大陸的案件，最新傳出新加坡Apex物流公司是新一波遭調查對象。

輝達表示，上季銷售大陸客戶的H200營收占比偏低，主因礙於北京當局管制，實際出貨量仍低於美國政府核准的額度。輝達未揭露在大陸出售的H200數量，也未公布相關營收金額。

上季出售的H200數量雖少，仍是輝達2025年初向大陸出貨約6,000萬美元H20後，頭一次在當地完成AI晶片銷售。不過，輝達仍未把來自大陸的資料中心及AI晶片營收，計入本季財測。

美國商務部工業暨安全事務次長凱斯勒7月曾說，出售給中國大陸客戶的H200數量「微不足道」，但未透露細節。

另一方面，彭博資訊報導，美國商務部工業暨安全局正調查Apex協助走私搭載輝達AI晶片的美超微伺服器，焦點是2024年處理的47批貨物，但每批包含多少套輝達系統仍不清楚。

美方懷疑，相關伺服器先由台灣運往美國，再轉送中國大陸以外的亞洲地區，之後運至香港，最後以卡車送進中國大陸。調查主要鎖定由美國出口至東南亞這段運送流程。Apex表示，已得知美方關切2024年處理的少數貨物，這些貨物可能包含最後被轉送至禁運地區的材料及設備。