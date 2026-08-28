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客戶自研晶片...輝達不擔心
雲端大咖紛紛投入自研AI晶片，使得AI特殊應用IC（ASIC）市場興起，與輝達競爭。對此，輝達執行長黃仁勳於美西時間26日的財報會議指出，即使客戶發展自研晶片，他仍有「百分之百信心」，相關業者長期仍將大量使用輝達運算平台。
黃仁勳分析，輝達產品優勢橫跨整個AI生命周期，在任何雲端都能使用完整AI工廠平台，相信在很長的一段時間內，這些業者仍會是客戶與合作夥伴。
相較於許多XPU都是針對單一雲端或單一服務而設計的推論專用晶片，黃仁勳表示，輝達平台能存在於每一個雲端中，可以隨處運行。所有的AI服務在某個時機點都會希望走向全球。
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