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成本高漲、毛利率往下滑 輝達證實伺服器將漲價

經濟日報／ 編譯季晶晶、記者李孟珊／綜合報導
輝達執行長黃仁勳於財報會議表示，輝達本季毛利率將因記憶體大漲價而下滑，並且面臨幾季的修正。路透
輝達執行長黃仁勳於財報會議表示，輝達本季毛利率將因記憶體大漲價而下滑，並且面臨幾季的修正。路透

輝達執行長黃仁勳於財報會議表示，輝達本季毛利率將因記憶體大漲價而下滑，並且面臨幾季的修正。因應成本激增，輝達證實先前傳出將調漲AI伺服器價格的消息。

輝達最新揭露上季毛利率為75%，預估本季降至約74%，預估下滑態勢延續至2027財年第4季觸底，當季毛利率估落在71%至72%。

輝達坦言，毛利率面臨下滑壓力，主因記憶體價格漲幅遠超原先預期，且明年可能持續攀升。輝達規劃自2028財年第1季啟動產品價格調整，屆時毛利率可望逐步回升，2028財年約落在72%至73%。

黃仁勳指出，記憶體缺貨雖壓抑毛利率，卻未改變AI加速器拉貨動能，後續能否取得足夠高頻寬記憶體（HBM）、伺服器DRAM及相關零組件，將成為營收成長的重要關鍵。

隨著記憶體缺貨大漲價，也墊高記憶體在主要雲端服務供應商資本支出占比。集邦科技預估，主要雲端服務供應商為加速建置AI基礎建設，今年資本支出預估將年增98%，明年再成長50%，大幅成長的原因，部分可歸咎為記憶體合約價大漲、採購需求的強勁成長。

集邦預估，DRAM、儲存型快閃記憶體合計在雲端服務供應商資本支出占比，將從2026年的47%，進一步擴張至2027年的68%。

AI掀起記憶體史上罕見缺貨潮，卻是今年全球半導體市場衝鋒的最大引擎。研調機構顧能日前報告估計，2026年全球半導體營收將大增92%、達1.6兆美元，記憶體營收8,370億美元，占整體產值比重首度突破五成。

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