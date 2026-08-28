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輝達豪擲4.1兆元併購 衝開放權重模型

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

知情人士透露，輝達已同意以129億美元（約新台幣4.1兆元），收購開源碼AI託管平台Hugging Face。這是輝達歷來最大手筆收購案，藉此持續布局開放權重AI模型

路透報導，輝達收購Hugging Face的價碼，不僅是歷來最大手筆收購案，也遠高於另一家媒體The Information本周稍早報導的Hugging Face年化營收1.5億美元。這起收購案凸顯輝達執行長黃仁勳押注AI需求將擴大，而非觸頂。時逢Anthropic和OpenAI等封閉式AI模型的開發者，正尋求開發自研晶片，降低對輝達的依賴。

此前，Business Insider報導，輝達洽談收購Hugging Face，對Hugging Face的估值可能約130億美元。英國金融時報（FT）1月曾報導，Hugging Face去年拒絕輝達的5億美元投資提議。

報導指出，雙方近幾周曾認真討論交易事宜。

輝達這一年來密集推動多項交易，包括最近和新創公司Poolside簽訂60億美元技術授權協議，並延攬該公司多位員工。據報導，輝達也斥資約200億美元，收購新創Groq的大部分業務。

Hugging Face開發AI軟體，也為其他企業提供軟體託管服務。OpenAI測試中的一款模型先前意外入侵Hugging Face平台，引發外界對先進AI技術安全性的疑慮。

併購 模型 黃仁勳

延伸閱讀

輝達傳洽購Hugging Face 估值上看130億美元

輝達打造開放權重模型

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