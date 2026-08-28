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大舉投資 遺憾沒早進場 輝達強調算力非常賺錢

經濟日報／ 記者鐘惠玲、編譯季晶晶／綜合報導
輝達執行長黃仁勳認為，投資OpenAI、Anthropic或其他幾家AI實驗室都是「千載難逢的機會」，唯一的遺憾是沒有更早投資，以及投資更多。路透
輝達執行長黃仁勳認為，投資OpenAI、Anthropic或其他幾家AI實驗室都是「千載難逢的機會」，唯一的遺憾是沒有更早投資，以及投資更多。路透

輝達執行長黃仁勳財報會議表示，現在算力非常賺錢，且利潤很高，能直接轉化為營收增長。談到外界關注的閉環投資議題，他認為，投資OpenAI、Anthropic或其他幾家AI實驗室都是「千載難逢的機會」，唯一的遺憾是沒有更早投資，以及投資更多。

黃仁勳說，輝達先前投資的兩家企業很可能會在近期上市，其他公司也會隨之跟進，這些業者將是歷史上最具影響力的科技公司，對方在輝達的架構上建立生態系統並以此實現規模化擴展，很高興成為他們的夥伴。

談到算力帶來的挹注，黃仁勳說，在Hopper平台時代，每GW（10億瓦）資料中心的營收機會大約是180億美元；到了Grace Blackwell平台時代增至約250億美元；進入Vera Rubin時代，這個數字大約是400億美元，較Hopper翻倍。

黃仁勳認為，目前正面臨計算領域的變革轉移，AI已經變得非常實用，在各地被廣泛採用的代理式AI，需要極為龐大的運算資源，算力帶來獲利，能夠直接轉化為營收增長。輝達產品的運算能力強，從Hopper、Grace Blackwell到Vera Rubin平台能創造的效益持續提升，客戶都想以最快速度升級到下一代產品。

黃仁勳說，多數人只看到了超大型雲端服務供應商的生意，但其實還有另外一大塊市場，就是企業應用、新雲端供應商與主權AI等領域，這些業者不是採用客製化晶片，或採購單顆晶片，而是需要完整的平台，輝達提供很有價值的解決方案。

輝達去年9月與OpenAI建立戰略夥伴關係。OpenAI利用輝達的系統建構部署至少10GW的AI資料中心，為了支援這項夥伴關係，輝達規畫隨著每GW的部署進度，逐步向OpenAI投資高達1,000億美元。

輝達也在去年11月宣布與微軟及Anthropic共同建立全新策略夥伴關係，是輝達與Anthropic首次建立深度的技術夥伴關係，Anthropic簽定最高達1GW的額外運算容量合約，輝達也承諾向Anthropic投資100億美元。

黃仁勳 輝達 財報

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