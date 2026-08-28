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輝達財報亮眼 四族群沾光

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

輝達預告2028會計年度營收將成長約70%，遠高於市場預估，法人認為，直接為四大台系硬體供應鏈注入長線強心針，包括散熱、先進製程設備、積層陶瓷電容（MLCC）、印刷電路板（PCB）。

輝達最新財報與展望雙雙超越市場高標，激勵台股昨（27）日展現強勁動能，成交值擴增至9,674億元跨越月均門檻，顯示高檔換手積極；代表中小型供應鏈的櫃買指數更逆勢大漲1.19％，資金由權值股擴散至周邊零組件，類股呈現健康良性輪動。

台新投顧總經理黃文清等指出，輝達產品「供不應求」市況確立台廠長線訂單能見度，盤面主流緊扣「A硬體擴產」與「零組件漲價」雙核心，指數在高檔留上影線屬前高解套的良性洗盤，只要守穩關鍵支撐，多頭架構不變，建議投資人採拉回分批布局、逢放量突破偏多操作策略。

輝達釋出在手訂單飆破2兆美元的強勁信號，國內大型金控旗下投顧給予輝達「增加持股」評等，目標價由335美元調升至345美元，以26日收盤價209.66美元推算，潛在漲幅逾60％。

輝達財報亮麗、展望亦佳，激勵液冷散熱指標高力（8996）昨日股價強攻漲停收1,310元，散熱指標廠奇鋐也大漲逾5％收3,340元，CoWoS設備廠萬潤亦亮燈漲停，收1,430元。被動元件族群的信昌電、禾伸堂也雙雙漲停，分別收217.5元、675元；PCB載板廠南電、BBU模組AES-KY以及軟板族群亦同步表態攻頂。

財報 族群 輝達

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