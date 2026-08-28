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輝達VR機櫃亮相 鴻海操刀

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

輝達第一個Vera Rubin NVL72量產機櫃亮相，由鴻海（2317）旗下鴻佰科技組裝，出貨給微軟，以100%自動化生產線，展現鴻海先進製造能力，AI產品出貨跟著起飛。

輝達表示，Vera Rubin機櫃是第三代MGX架構，每一個運算托盤（compute tray）組裝都由全自動化機器人手臂完成，每一分鐘可以完成一組，運算托盤裡面沒有連接線、風扇和軟管，採全液冷設計。

每個機櫃有18個運算托盤，以及九個交換器托盤（switch tray）。

針對新一代AI機櫃進度，鴻海輪值CEO蔣集恆之前表示，今年AI機櫃出貨逐季成長的看法不變，第3季出貨量估高雙位數季增、全年維持倍數以上成長目標；新一代AI機櫃平台Vera Rubin預計第4季放量出貨，將成為明年主力產品。

鴻海 輝達 微軟

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