聽新聞
0:00 / 0:00
輝達VR機櫃亮相 鴻海操刀
輝達第一個Vera Rubin NVL72量產機櫃亮相，由鴻海（2317）旗下鴻佰科技組裝，出貨給微軟，以100%自動化生產線，展現鴻海先進製造能力，AI產品出貨跟著起飛。
輝達表示，Vera Rubin機櫃是第三代MGX架構，每一個運算托盤（compute tray）組裝都由全自動化機器人手臂完成，每一分鐘可以完成一組，運算托盤裡面沒有連接線、風扇和軟管，採全液冷設計。
每個機櫃有18個運算托盤，以及九個交換器托盤（switch tray）。
針對新一代AI機櫃進度，鴻海輪值CEO蔣集恆之前表示，今年AI機櫃出貨逐季成長的看法不變，第3季出貨量估高雙位數季增、全年維持倍數以上成長目標；新一代AI機櫃平台Vera Rubin預計第4季放量出貨，將成為明年主力產品。
📌 數位新聞搶鮮看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢 Google Pixel 11 Pro XL開箱！實測7功能變追星機 一鍵抓拍、120倍變焦還能建名片檔
📢買iPhone Ultra有代價！蘋果首款摺疊機少5大功能 定價破6萬
📢北捷「白色機器」藏回饋金！TPASS 2.0、北捷常客優惠不一樣 教你兩邊一次拿
📢 iPhone別急著年年換！通訊行揭最佳時機：殘值高、機況好
📢2號碼開頭電話快掛掉！Whoscall揭詐團新招：接聽秒被當肥羊
📢 LINE推「編輯訊息」新功能！發錯訊息15分鐘內都有救 免費開啟方式看這
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。