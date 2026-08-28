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川普擬課新一輪晶片稅 消費性電子廠 剉咧等

經濟日報／ 本報綜合報導

川普政府研擬對晶片，或含有晶片的筆電、遊戲機、伺服器等科技產品課稅，使得「晶片關稅」疑慮再起。業界認為，消費性電子產品受制於科技通膨，下半年旺季不旺幾成定局，若川普晶片關稅延伸至終端產品，消費性電子廠商營運恐更雪上加霜。

另外，在美國設廠的廠商可望獲得關稅減免，台積電（2330）、鴻海等台灣科技廠都已響應川普「美國製造」政策，更能安心接單，並視客戶需求，提供異地備援產能。

業界認為，台積電美國製造的晶片本來就免稅，但實務上，多數晶片會先運往亞洲（如中國大陸、東南亞）的組裝廠，製成筆電、伺服器或遊戲主機後再出口至美國。當這些終端產品面臨新關稅時，對上游半導體製造仍會產生間接影響。

業界觀察，豁免僅保護「晶片」這項原料，但如果裝載晶片的商品受到高昂關稅影響而銷售遇阻，作為供應鏈源頭的半導體製造業恐怕也難以獨善其身。

至於AI伺服器因為單價很高，廠商早已經陸續在美國生產，並持續擴增產能，影響不大。

PC產業方面，今年受到記憶體等零組件大漲影響，上半年平均價格已有兩成以上漲幅，業界評估，若美國政府真的對筆電課稅，新增的成本勢必得反映到終端售價，進一步打擊市場需求。

晶片 鴻海 筆電

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