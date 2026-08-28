聽新聞
0:00 / 0:00

川普擬課新一輪晶片稅 筆電、伺服器、遊戲機等可能中招

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
川普當局擬對半導體實施新一輪關稅。美聯社
川普當局擬對半導體實施新一輪關稅。美聯社

美媒Politico報導，消息人士透露，川普當局正在評估，對半導體實施新一輪且全面性的關稅，連搭載晶片的產品如筆電、伺服器等，也可能遭課新稅。據了解，商務部長盧特尼克青睞的做法是，外國企業若投資美國晶片製造，以提振美國國內生產，便可獲得關稅減免。

知情人士說，考量中的關稅方案之一，會大幅擴增遭課稅的科技產品類別，不只晶片，也可能波及許多使用晶片的商品，如筆電、遊戲主機、資料中心伺服器等。

報導還說，將減免關稅與投資美國掛鉤的提議，與川普當局今年1月與台灣簽署的協議類似。該協議允許台積電免稅進口部分晶片到美國。

但目前僅占市場所需先進晶片一小部分。台積電已承諾在亞利桑納州的工廠投資2,650億美元，創美國歷來最大的外國直接投資，但就算全部建成，預計最先進的產能也只有約30%在美國，且其中大部分產能還需要數年才能投入使用。

相關人士指出，美國當局考慮逐步實施新關稅，但他們強調未來幾周或幾個月，新關稅架構仍可能大幅修改。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今年5月曾表示，預計美國短期內不會再對半導體徵收新的關稅，但他認為，透過關稅保護該產業以促進晶片生產回流美國，至關重要。

一位經常與川普政府高級官員會面的貿易和科技界人士估計，美國重建晶片製造業需要五年以上的時間，遠超出川普以往關稅實施的分階段實施期限，這意味著在此期間，大型企業很可能會受到關稅的衝擊。

科技業高層說：「美國要尋求主導AI，這是能想到的最笨方式，如同在起跑線上就自斷雙腳。」

晶片 川普 半導體

延伸閱讀

傳美擬開徵新晶片關稅 筆電、伺服器全中招

美擬以「產能過剩」加徵陸7.5%關稅 總稅率將恢復至20%

反制川普 加對美徵報復關稅

劉大年／川普關稅的第二道牆

相關新聞

越南躍美最大貿易逆差國 意外成川普關稅戰贏家

美國貿易夥伴中，越南表現超車墨西哥和中國大陸，成為美國最大貿易逆差國，顯示美國總統川普欲重塑全球貿易版圖的關稅戰，助越南成了最大贏家。

泰國利率1% 全球第二低

昔日號稱亞洲小虎經濟體的泰國，已成為全球利率最低國家之一，可能快要取代日本而成為亞洲成長停滯的象徵。

鎧俠攜晟碟 在日建記憶體廠

日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）計劃和美國快閃記憶體與儲存大廠晟碟（SanDisk）聯手，將斥資逾5兆日圓（314億美元）在日本建新廠，逐年提升日本記憶體的製造產能，以提振這項現正短缺的人工智慧（AI）資料中心重要元件產量。

大尺寸電視今年出貨激增 廠商轉向生產70吋以上機種提高利潤

調研公司Counterpoint Research的數據顯示，今年70吋以上的液晶顯示（LCD）電視機全球出貨量預估將大增，與四年前相比，成長幅度高達80%。主要因為記憶體漲價而電視機的零售價又走低，廠商必須趕緊轉向生產較大尺寸的機種，才能提高利潤。

惠普財報佳 股價不捧場

惠普（HP）上季營收、獲利均優於預期，也調高全年財測，股價在27日早盤卻重挫約6%。投資人擔心，亮眼表現部分來自政府退還關稅及產品漲價，但個人電腦（PC）出貨量反而大減16%。

輝達報佳音 唱旺明年 罕見釋出長達一年展望

輝達美西時間26日財報會議發布上季財報亮眼，並罕見釋出長達一年的展望，看好2028會計年度營收年增率將達七成，優於華爾街預期的45%，執行長黃仁勳直言，增幅七成是「打折過的數字」，若供應鏈產能充裕，增幅將遠超過100%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。