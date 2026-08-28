川普擬課新一輪晶片稅 筆電、伺服器、遊戲機等可能中招

美媒Politico報導，消息人士透露，川普當局正在評估，對半導體實施新一輪且全面性的關稅，連搭載晶片的產品如筆電、伺服器等，也可能遭課新稅。據了解，商務部長盧特尼克青睞的做法是，外國企業若投資美國晶片製造，以提振美國國內生產，便可獲得關稅減免。

知情人士說，考量中的關稅方案之一，會大幅擴增遭課稅的科技產品類別，不只晶片，也可能波及許多使用晶片的商品，如筆電、遊戲主機、資料中心伺服器等。

報導還說，將減免關稅與投資美國掛鉤的提議，與川普當局今年1月與台灣簽署的協議類似。該協議允許台積電免稅進口部分晶片到美國。

但目前僅占市場所需先進晶片一小部分。台積電已承諾在亞利桑納州的工廠投資2,650億美元，創美國歷來最大的外國直接投資，但就算全部建成，預計最先進的產能也只有約30%在美國，且其中大部分產能還需要數年才能投入使用。

相關人士指出，美國當局考慮逐步實施新關稅，但他們強調未來幾周或幾個月，新關稅架構仍可能大幅修改。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）今年5月曾表示，預計美國短期內不會再對半導體徵收新的關稅，但他認為，透過關稅保護該產業以促進晶片生產回流美國，至關重要。

一位經常與川普政府高級官員會面的貿易和科技界人士估計，美國重建晶片製造業需要五年以上的時間，遠超出川普以往關稅實施的分階段實施期限，這意味著在此期間，大型企業很可能會受到關稅的衝擊。

科技業高層說：「美國要尋求主導AI，這是能想到的最笨方式，如同在起跑線上就自斷雙腳。」