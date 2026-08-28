聽新聞
0:00 / 0:00

貧困村莊實驗 「無條件發現金」可改變經濟

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電

非營利組織GiveDirectly在馬拉威南部一處村莊推動、號稱全球最大規模的「無條件發現金」實驗之一，耗資約1.98億美元，發給23萬名成年人，每人約700美元（約台幣22,200元），相當於當地人一整年的人均經濟產出，完全不限用途。

這筆錢正迅速改變當地經濟。一家商店的老闆買下全村第一台冰箱，開始販售冰水，有一名婦女做起餐飲生意。還有人蓋民宿，接待過路旅客。更有許多村民把錢拿來修繕房屋，把屋頂上的茅草換成鐵皮。這不全是為了改善外觀。鐵皮屋頂能防雨水滲入，糧食就不致於受潮。接上電力後，居民能在家開理髮店或經營其他小生意。

GiveDirectly總裁兼執行長阿拉迪斯說：「資本往往比技術更缺乏；若能獲得補助，全村就不必人人都去捕魚。」相較之下，鄰近未收到現金補助的村莊，村民在收割季後找不到工作，生活困頓。

牛津大學經濟學教授艾格的研究顯示，每發放1美元，30個月內可創造2.5美元的經濟活動，物價只小幅上漲。現金補助也有助降低兒童死亡率，因為孕婦有錢搭車前往診所，也能在生產前幾周停止工作。

這個實驗的大部分經費來自澳洲設計軟體公司Canva共同創辦人兼執行長、億萬富豪人柏金斯（Melanie Perkins）。她說：「我們希望選擇一個和平但極端貧窮的國家。這是我花過最值得的錢。」

馬拉威 冰水

延伸閱讀

黃正忠／從三重盈餘到福祉經濟

真正的財務自由不是帳戶數字！吳淡如：年輕用命換錢、中年要學會「用錢買時間」

千萬優退金2年被癌症吃光！吳淡如直言：「錢花完了人還在」是退休惡夢

「沒錢供你讀大學」兒信了30年！見父退休開140萬名車燦笑 他氣炸：家裡根本不窮

相關新聞

越南躍美最大貿易逆差國 意外成川普關稅戰贏家

美國貿易夥伴中，越南表現超車墨西哥和中國大陸，成為美國最大貿易逆差國，顯示美國總統川普欲重塑全球貿易版圖的關稅戰，助越南成了最大贏家。

泰國利率1% 全球第二低

昔日號稱亞洲小虎經濟體的泰國，已成為全球利率最低國家之一，可能快要取代日本而成為亞洲成長停滯的象徵。

鎧俠攜晟碟 在日建記憶體廠

日本記憶體大廠鎧俠（Kioxia）計劃和美國快閃記憶體與儲存大廠晟碟（SanDisk）聯手，將斥資逾5兆日圓（314億美元）在日本建新廠，逐年提升日本記憶體的製造產能，以提振這項現正短缺的人工智慧（AI）資料中心重要元件產量。

大尺寸電視今年出貨激增 廠商轉向生產70吋以上機種提高利潤

調研公司Counterpoint Research的數據顯示，今年70吋以上的液晶顯示（LCD）電視機全球出貨量預估將大增，與四年前相比，成長幅度高達80%。主要因為記憶體漲價而電視機的零售價又走低，廠商必須趕緊轉向生產較大尺寸的機種，才能提高利潤。

惠普財報佳 股價不捧場

惠普（HP）上季營收、獲利均優於預期，也調高全年財測，股價在27日早盤卻重挫約6%。投資人擔心，亮眼表現部分來自政府退還關稅及產品漲價，但個人電腦（PC）出貨量反而大減16%。

輝達報佳音 唱旺明年 罕見釋出長達一年展望

輝達美西時間26日財報會議發布上季財報亮眼，並罕見釋出長達一年的展望，看好2028會計年度營收年增率將達七成，優於華爾街預期的45%，執行長黃仁勳直言，增幅七成是「打折過的數字」，若供應鏈產能充裕，增幅將遠超過100%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。