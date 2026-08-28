貧困村莊實驗 「無條件發現金」可改變經濟

非營利組織GiveDirectly在馬拉威南部一處村莊推動、號稱全球最大規模的「無條件發現金」實驗之一，耗資約1.98億美元，發給23萬名成年人，每人約700美元（約台幣22,200元），相當於當地人一整年的人均經濟產出，完全不限用途。

這筆錢正迅速改變當地經濟。一家商店的老闆買下全村第一台冰箱，開始販售冰水，有一名婦女做起餐飲生意。還有人蓋民宿，接待過路旅客。更有許多村民把錢拿來修繕房屋，把屋頂上的茅草換成鐵皮。這不全是為了改善外觀。鐵皮屋頂能防雨水滲入，糧食就不致於受潮。接上電力後，居民能在家開理髮店或經營其他小生意。

GiveDirectly總裁兼執行長阿拉迪斯說：「資本往往比技術更缺乏；若能獲得補助，全村就不必人人都去捕魚。」相較之下，鄰近未收到現金補助的村莊，村民在收割季後找不到工作，生活困頓。

牛津大學經濟學教授艾格的研究顯示，每發放1美元，30個月內可創造2.5美元的經濟活動，物價只小幅上漲。現金補助也有助降低兒童死亡率，因為孕婦有錢搭車前往診所，也能在生產前幾周停止工作。

這個實驗的大部分經費來自澳洲設計軟體公司Canva共同創辦人兼執行長、億萬富豪人柏金斯（Melanie Perkins）。她說：「我們希望選擇一個和平但極端貧窮的國家。這是我花過最值得的錢。」