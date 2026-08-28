輝達報佳音 唱旺明年 罕見釋出長達一年展望

輝達美西時間26日財報會議發布上季財報亮眼，並罕見釋出長達一年的展望，看好2028會計年度營收年增率將達七成，優於華爾街預期的45%，執行長黃仁勳直言，增幅七成是「打折過的數字」，若供應鏈產能充裕，增幅將遠超過100%。

輝達2028會計年度起於2027年2月1日，止於2028年1月30日，其釋出的展望讓輝達26日股價盤後勁揚約5%，27日早盤大漲7%。法人看好，輝達業績強勁成長，意味供應鏈「接單派對盛會才剛開始」，台積電（2330）、鴻海、廣達、緯創等相關協力廠營運衝鋒。

輝達財報與黃仁勳談話要點

輝達公布止於7月底的年度第2季（上季）營收年增106%至962.2億美元，經調整後每股純益2.22美元，都優於市場預期。其中，上季資料中心營收年增117%到890.2億美元，且網路事業營收季增18%至新高的883億美元，Spectrum-X乙太網路營收年比成長2.6倍。

輝達預估，本季營收可達約1,080億美元，高於分析師預估的約1,052億美元。

黃仁勳強調，AI基礎建設正「全速推進」，需求不僅沒降溫，反而加速成長。目前AI應用正在快速邁向代理AI，且完成每項任務對AI算力需求可能是原先人類直接操控的百倍以上，預期代理AI將會帶來更多AI算力商機。

黃仁勳並高喊：「AI投資浪潮是一生難得一次」的平台級轉型，尤其在代理型AI（Agentic AI）普及的推動下，真實市場需求增速遠超100%。不過，受限於供應鏈產能不足，輝達2028會計年度營收年增率因而打折至七成。

另外，輝達自研CPU Vera出貨持續報捷。黃仁勳提到，相較於人類使用，一個智慧體進行推理、計畫和多次工具調用所需的算力，可能是15到100倍，這種工作負載的劇變，直接拉動Vera CPU需求。

輝達指出，作為獨立於Rubin GPU的單獨產品，Vera不僅在SPEC基準測試中比競品快1.8倍，其每瓦頻寬更是達到其他資料中心CPU的五倍，樂觀預期CPU收入將在2028會計年度實現翻倍以上增長。