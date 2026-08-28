iPhone折疊機首年出貨估逾千萬

蘋果將推出首款折疊iPhone，備受市場矚目，研究機構IDC搶先按讚，預期折疊iPhone上市首年出貨量就能突破1,000萬支大關，並幫助整體折疊手機市場擺脫下滑態勢。

市場認為，折疊iPhone有望打破三星長期稱霸折疊手機市場局面。IDC資深研究總監波帕爾（Nabila Popal）表示：「儘管售價可能高達2,500美元，我仍預計這款護照大小的蘋果折疊手機會非常成功。它瞄準的是一小群非常高端的消費者，他們會排隊購買這款設備。」

折疊手機的尺寸通常與一般智慧手機相近，但可以像書一樣展開，變成類似平板電腦的形態。波帕爾預計，蘋果將為這一市場注入新的成長動力，並幫助折疊手機避免今年出現兩位數百分比的下滑。

IDC預計，今年折疊手機全球出貨量將成長12.6%，明年增幅將擴大至18%，而到2027年蘋果將占全球折疊手機出貨量的40%。

與此同時，IDC目前預計，全球智慧手機市場今年將下滑16.7%，較之前預測惡化，且是歷來最慘澹。記憶體晶片及其他零組件價格上漲，限制手機的產量，並推高售價。

不過，為了追求輕薄，傳聞蘋果折疊新機機身展開的厚度僅約4.5公釐，蘋果似乎在部分硬體上做了妥協。