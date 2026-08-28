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泰國利率1% 全球第二低

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

昔日號稱亞洲小虎經濟體的泰國，已成為全球利率最低國家之一，可能快要取代日本而成為亞洲成長停滯的象徵。

泰國央行政策利率僅1%，僅次於瑞士。世界各國央行正紛紛收緊貨幣政策以降低通膨，泰國央行26日卻連續第三次會議維持利率不變。

分析師認為，泰國利率很快就可能比日本低。日本陷入負利率和通縮泥淖多年，如今因通膨回升，6月提高利率至1%，最快9月可望再次升息。反觀泰國在伊朗戰爭爆發前，已一連12個月陷入通縮，戰爭爆發一度推高物價，最近通膨率又連三月下滑，7月降到1.95%。

這顯示泰國現在面臨的主要風險是「日本化」（通膨與成長陷入長期低迷），反映家庭債務高、人口快速老化、觀光業等成長經濟引擎失去動能，已遏制消費者支出。

牛津經濟研究院亞太首席經濟學家盧姿蕙說：「由於高齡化，亞洲整體而言面臨的日本化風險高於其他地區。

泰國更首當其衝，因為債務水準已經非常高。」她說，中國大陸也面臨類似的風險，但北京可運用更多的經濟和財政工具，支持經濟。

泰國 利率 央行

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