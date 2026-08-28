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蘋果新品發表會9月9日登場 市場預期i18系列、手表等同步上秀

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者劉芳妙／綜合報導
蘋果發出媒體邀請函，訂美西時間9月9日舉行新品發表會。路透
蘋果發出媒體邀請函，訂美西時間9月9日舉行新品發表會。路透

蘋果發出媒體邀請函，訂美西時間9月9日舉行新品發表會，市場預料，將端出iPhone 18系列新機與首款折疊iPhone等新品。外界看好，蘋果新品齊發，為台積電（2330）、大立光、玉晶光、鴻海、新日興等供應鏈下半年營運注入新動能。

這將是蘋果新任執行長特納斯（John Ternus）上任後首場大型發表會，揭開「特納斯時代」的序幕。

蘋果表示，將於美西9月9日上午10時在加州總部舉行發表會，並透過網站直播。媒體邀請函以發光的蘋果標誌為主視覺，活動主題為「驚喜閃耀」（Surprise and shine）。

業界預料，這場發表會將端出iPhone 18系列新機與首款折疊iPhone，尤以折疊iPhone最受矚目，消息傳出，折疊iPhone折疊後約為一般護照大小，展開後螢幕尺寸則接近小型iPad。iPhone即將問世20周年，折疊設計也將是歷來最大幅度的外觀改變。

蘋果預料也將發表iPhone 18 Pro及Pro Max，兩款新機將採用速度更快的晶片、延長電池續航力，並大幅改良相機，其中至少較大尺寸機型會加入機械式光圈（可變光圈鏡頭）。

高階iPhone 18最大亮點在於旗艦機種首度搭載可變光圈鏡頭，大立光為主力供應商。

以報導蘋果產品動態知名的彭博記者葛曼（Mark Gurman）指出，蘋果這次不會推出第二代iPhone Air及一般版iPhone 18。蘋果將把兩款產品延至明年春季，並與入門款iPhone 18e、新款Mac及iPad一同上市，希望把新機銷售分散至全年，降低對秋季發表會的依賴。

新款Apple Watch也可能同步亮相。蘋果今年還準備推出第一款智慧家庭顯示器、新版HomePod mini、Apple TV電視機上盒及升級版iPad mini。公司本周已發表新款Mac mini及Mac Studio，預定9月22日出貨。

蘋果也預料推出新版Siri AI，採用現代大型語言模型技術，可操作訊息及行事曆等應用程式。

蘋果 發表會 新日興

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