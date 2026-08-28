越南躍美最大貿易逆差國 意外成川普關稅戰贏家

美國貿易夥伴中，越南表現超車墨西哥和中國大陸，成為美國最大貿易逆差國，顯示美國總統川普欲重塑全球貿易版圖的關稅戰，助越南成了最大贏家。

美國聯邦數據顯示，今年上半年，越南對美國的貿易順差達1,140億美元，高於半導體中心台灣、墨西哥，甚至中國。越南經濟規模只有墨西哥的四分之一，因此這個結果相當出乎意料。越南的主要助力顯然是川普對全球發動的關稅戰。

據賓州大學的Penn Wharton Budget Model，川普「解放日」關稅去年上路後，美國對中國進口商品的實質關稅稅率在去年6月為23.2%，遠高於全球平均值的7%。川普曾說關稅意在振興美國製造業，但結果卻是讓中國的生產，轉移到越南，當地6月實際關稅率為6.5%。

越南對美國的商品出口規模，不及墨西哥與加拿大。台灣與中國的對美出口，也高於排名第五的越南。越南對美貿易順差能位居全球之冠，是由於越南進口的美國商品較少，但美國卻益發仰賴越南，來壓低電子產品、家具、球鞋的價格。

美國對越南的進口額，上半年達1,230億美元，年增40%。而且輸入美國的越南產品總額，半年來就超越2023年全年的1,140億美元。與此同時，美國對中國進口額，則從1,680億美元降至1,290億美元。

白宮貿易顧問納瓦羅曾抱怨，陸企將產品轉往他國，比方說把快完成的衣料，送往第三國進行最後加工。越南美國商會會長吉林認為，儘管非法轉運確實存在，但並非越南對美出口躍增的主因。

吉林指出，越南對美國出口，約六成為機械、電子產品、家電，這些產業由在越南營運的大企業主導，如三星電子、英特爾、鴻海等。他說：「看到電子產品的大幅成長，就知道從何而來，這不是跨境運來衣服，加上新標籤而已。」

過去十年來，蘋果、Nike等大企業，都把生產從中國轉往越南，小企業也緊追其後。美國家具公司TOV採購的沙發、床具等，2024年有60%來自中國，只有25%出自越南。現在比例完全逆轉，該公司購買的家具，六成產自越南，僅25%產自中國。TOV從越南進口產品，關稅稅率為25%，是中國進口商品的一半。