韓、菲升息1碼 基本、逆回購利率分別升至3%、5% 日盯通膨壓力

南韓央行27日上調基準利率，菲律賓央行也同步升息，日本央行也暗示正緊盯物價壓力，反映全球央行的升息壓力日增。

彭博資訊報導，南韓央行27日將基準利率上調1碼至3%，一如市場預期，為繼7月來第二度升息，以因應在人工智慧（AI）熱潮下，半導體產業迎來空前榮景，可能帶動薪資成長，進而加劇通膨壓力。

南韓央行並把2026年全年的經濟成長率預期，從2.6%一口氣上調至3.3%，凸顯經濟強勢程度。央行總裁申鉉松表示，「南韓有句俗諺是，本來用小鋤頭就能補好的缺口，拖到最後可能得拿大鏟子來補，意思是反應速度太慢，到頭來會付出更多代價」。

近一年來，南韓通膨率均保持在官方目標的2%之上。此時正值南韓以出口為導向的經濟體，正受惠於超乎尋常的半導體需求。

經濟學家權孝成（音譯）表示，央行的升息舉動，是為了因應所得增加可能掀起由需求驅動的通膨，並抑制金融失衡，預估2027年上半年政策利率將升抵3.5%。

菲律賓央行同日則把基準的隔夜逆回購利率從4.75%調高至5%，為連續第三次升息，並表態已準備好進一步收緊貨幣政策，同時示警該國在東南亞最快的通膨增速，仍面臨上行壓力。

菲國央行總裁雷莫洛納表示，這次升息是「預防性」措施，主因嚴重的聖嬰現象及薪資上漲帶來物價壓力。菲國今年的通膨預期高達6.1%，超出官方目標一倍。

野村控股東協首席經濟學家帕拉奎勒斯表示，「菲律賓央行聽來仍明顯偏鷹」，「升息循環可能尚未結束，我們預估10月還會再升息1碼」。

此外，路透報導，日本央行副總裁冰見野良三27日強調，有必要及時升息，並關注通膨超標的風險，進一步強化市場9月升息的預期。不過，他並未明確釋出升息信號，而是表示，央行在每次政策會議上都必須深入討論物價壓力。

冰見野在記者會上說：「我們必須在盡可能掌握更多資訊的同時，及時採取行動，以免在因應通膨上陷入落後。」

冰見野在記者會前指出，中東戰爭推高燃料成本、AI需求強勁，以及日圓疲弱導致進口價格偏高，都正加劇通膨壓力。他說，日本如今已進入一個階段，央行必須把基礎通膨可能超過2%目標的情況納入考量。