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惠普財報佳 股價不捧場
惠普（HP）上季營收、獲利均優於預期，也調高全年財測，股價在27日早盤卻重挫約6%。投資人擔心，亮眼表現部分來自政府退還關稅及產品漲價，但個人電腦（PC）出貨量反而大減16%。
鑒於記憶體成本持續攀升，惠普的需求恐進一步受壓抑，獲利也有遭侵蝕之虞。
截至7月31日的年度第3季，惠普營收成長近13%至157億美元，高於市場預估的約144億美元；調整後每股盈餘（EPS）為0.83美元，也高於市場預估的0.66美元；淨利則由去年同期的7.63億美元降至6.61億美元，每股盈餘由0.8美元降至0.71美元。
關稅退稅使上季EPS增加0.11美元。即使扣除這項利益，調整後的EPS仍高於市場預期；但彭博資訊估算，若排除退稅，調整後的營益率只有5.7%，低於公布的6.5%，也降至歷史低點。
上季PC事業營收成長18%至118億美元，主要受商用機種營收增加22%及漲價帶動。
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