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大尺寸電視今年出貨激增 廠商轉向生產70吋以上機種提高利潤

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
電視製造商為求更高利潤，聚焦生產大尺寸機種。（美聯社）
電視製造商為求更高利潤，聚焦生產大尺寸機種。（美聯社）

調研公司Counterpoint Research的數據顯示，今年70吋以上的液晶顯示（LCD電視機全球出貨量預估將大增，與四年前相比，成長幅度高達80%。主要因為記憶體漲價而電視機的零售價又走低，廠商必須趕緊轉向生產較大尺寸的機種，才能提高利潤。

此外，日本主要電器零售商Bic Camera也說，愈來愈多電視機消費者購買大尺寸電視，因為要換掉家裡覺得螢幕太小的舊機。

Counterpoint說，今年全年70吋以上的液晶電視出貨量，預估可由2022年的1,674萬台，增至3,011萬台。其中70幾吋的機種成長40%，80幾吋的增加兩倍，98吋以上的增加11倍。

電視機朝大尺寸發展，也因為這個產品在品牌間的差異性持續降低，逐漸成為日常用品，售價呈現穩定走低。尺寸愈大的電視價格愈高，讓製造商和零售商獲得較佳利潤。同時，愈來愈多消費者用手機來看影片；製造商針對還要看電視的人，生產重點放在利潤高的大電視。

以在東京的一家電器零售商的售價為例，一台98吋Mini LED電視機，價格依不同品牌，價格最低也要50萬日圓，最高可到200萬日圓（新台幣40萬元）。

Counterpoint表示，電視機所用的面板在大量交易的報價呈現下跌趨勢。75吋LCD面板今年預期將跌至每片239美元，跟十年前比，跌了70%。85吋的同期間跌幅60%，今年估會跌至310美元。

然而記憶體DRAM的價格卻是飛漲，使得電視機製造商必須生產更大尺寸的機種，才能穩住獲利。

DRAM價格因為記憶體製造商優先生產提供給AI資料中心的品項，可以給傳統消費電子產品的數量短缺而且大漲價。

另一家調研公司Omdia指出，今年第2季時，一台32吋電視的主要電路板占總體零組件成本37%，比去年同期占比只有13%，激增24個百分點。主要電路板正是DRAM和其他記憶體所在之處。而如果是75吋電視，成本占比就只增加12個百分點至20%。可見，大尺寸電視更容易吸收記憶體所增的成本。

電視 LCD 貨量

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