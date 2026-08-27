美股早盤／輝達財報夯翻…股價飆5% 費半揚升2%

輝達強勢看好前景，提振市場對AI開支的信心，科技股攀高，美股27日早盤四大指數齊揚。

道瓊工業指數早盤徘徊平盤，標普500指數上漲0.2%，那斯達克指數漲0.6%，費城半導體指數漲2%。台積電ADR漲1%。

輝達飆升5%。該公司財報優於預期，並預測下一年度營收將成長70%，遠高於分析師估計的44%。輝達的樂觀財測，讓憂慮AI泡沫的投資人感到安心。執行長黃仁勳說，AI晶片需求持續擴張。

Energy Group Capital研究主管里昂表示，輝達結果顯示，AI周期主要受限於記憶體與電力等，而非終端需求不足，這把周期性問題推到更遠，投資人得以延長盈餘成長的跑道，不只輝達受惠，也擴及AI建設潮的第二、三級廠商。

鎧俠（Kioxia）與Sandisk宣布，2032年為止擬在日本投資逾310億美元擴產快產記憶體，也帶旺科技股。Sandisk攀升2%。

軟體業者Salesforce衝高16%。該公司展望顯示，在AI時代仍有競爭力。

上周首次請領失業救濟者減少4,000人至20.3萬人，低於外界預期。

但市場仍有陰影，小麥價格升至2023年7月來新高，通膨憂慮徘徊不去。另外，聯準會（Fed）主席華許定28日於傑克森洞發表演說，外界希望他能釋出更多鷹派訊息。