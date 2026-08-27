輝達出招釋三利多成功拉抬股價 暗示漲價最快明年2月生效

美國人工智慧（AI）龍頭輝達（NVIDIA）本季財測原本未達市場的最樂觀預期，但卻出手釋出三大利多，包括罕見發布明年度的全年營收成長率預測、公布亞馬遜AWS將擴大採用輝達的繪圖處理器（GPU）與中央處理器（CPU），執行長黃仁勳也提醒投資人「別漏看」更多AI商機，拉抬股價在盤前大漲逾7%。

輝達公布，止於7月底的年度第2季（上季）營收年增106%至962.2億美元，資料中心營收也受惠於Blackwell Ultra擴大部署，年增117%到890.2億美元，都優於市場預期。

在資料中心營收中，來自超大規模雲端業者營收為487.1億美元，占比約為55%，來自AI雲端、工業及企業的營收則為403.1億美元。

營收與財測好壞參半

不過，輝達上季美國營收為601億美元，低於市場預估的675億美元，也就是說，輝達營收的地理組成和華爾街的預期大不同：美國遠不如預期，整體銷售卻優於預期，意味著其他地區的營收補足缺口。

輝達預測，本季營收估為1,080億美元、加減2%，雖高於市場預估的約1,050億美元，卻不如市場較樂觀的1,387億美元預期。財務長柯蕾絲（Colette Kress）表示，Vera Rubin正全面生產，本季將預料占資料中心營收的20%。

而且，輝達也預估本季毛利率將季減1個百分點至74%，同樣低於分析師預測的74.8%，上季給予供應商的採購承諾也季比跳增一倍至2,790億美元，主要為取得記憶體相關的成本，顯示記憶體價格飆漲正侵蝕輝達的利潤。

釋出兩利多

然而，柯蕾絲在財報會議一口氣釋出兩大利多。首先是預期即使供應受限，明年度營收仍將成長約70%，遠高於市場預估的45%，且根據目前的客戶需求與供應展望，初步預期明年度的CPU營收將會成長超過一倍。據估算，輝達明年度營收將達6,730億美元，超越蘋果與Google母公司Alphabet，成為科技業營收第二高的企業，僅次於亞馬遜。

另一個利多是柯蕾絲宣布，亞馬遜承諾採用遠更多輝達產品，亞馬遜AWS將從本季到2029年度第2季期間，在資料中心額外增加200萬組GPU，也將擴大採用Vera CPU，其中一些Vera CPU會和Rubin整合，其他則是獨立於系統內。

她說，「不可思議的是，即使以我們的規模來看，我們依然看到需求加速，客戶的預測顯示我們明年的成長將會倍增，但如我先前所說，我們預期將成長約70%，因為供應受限」。

暗示漲價明年生效

柯蕾絲也說，輝達將在明年度第1季調漲產品價格，但希望提前通知，間接證實之前媒體指稱輝達機櫃產品將漲價的報導，「隨著漲價會在明年度第1季生效，我們希望直接回應這個議題，而非任其成為懸而未決的問題」。

她證實輝達會預期本季毛利率下滑，是因為記憶體成本提高，並預期毛利率將在下季的71%-72%觸底，之後隨著漲價措施在明年度第1季（2027年2-4月）生效，毛利率將保持在72%-73%。她也說，基於地緣政治不確定性，輝達仍預期來自中國大陸的資料中心營收為零。

輝達執行長黃仁勳在財報會議一開始，就表達對長期成長的信心，討論輝達產品的廣度，「AI基建建置正全速開展，正在全面生產的Vera CPU正是要在此時驅動」這些AI基建。他說，輝達預期的明年度需求成長率其實高於70%，接近100%，但根據供應能力，訂出70%，輝達將和供應商努力合作擴增供應。

樂觀看前景

對於分析師詢問明年度70%營收成長的來源是哪一種產品、還是漲價等因素使然，黃仁勳並未正面回應，只說人們並未考慮到雲端運算巨擘以外的需求，超大規模雲端業者只是「一半的景象」，世界還沒充分察覺的另一半，是企業和主權AI商機。

他強調，現在有愈來愈多企業正在貢獻AI基建的需求，「去年此時，只有一家實驗室（OpenAI）驅動建置，現在，我們擁有新AI實驗室與新創公司的黃金時代」。他認為，輝達將會有更多成長來自於「ACIE」的新領域，包括地區AI業者、新興雲端業者、新創公司以及企業。

輝達也駁斥外界對於輝達「循環投資」的憂慮。柯蕾絲強調，輝達的支出報酬率相當良好，也仍在控制範圍內，已投資「近500億美元」在前沿AI實驗室。

她說明輝達這些投資的背後構想，表示輝達和客戶及合作夥伴之間的交易，是在投資能夠評估其產品需求強度的企業，而且這些公司將成為企業巨擘，「我們（面臨）的風險有限」，「在這個脈絡下，我們預期我們運用資產負債表所支持的AI實驗室，明年將為我們貢獻約25%的事業」。

針對輝達投資的部分大客戶也都在投資自研晶片，黃仁勳並不擔心。他說，「我們正在打造非常不同的事物」，將能讓輝達的技術能在各種平台運作，他還希望早該更快加碼投資AI公司，「我唯一遺憾的是我沒有更快投資、也沒投資更多」，他有100%信心這些公司將在運算中採用輝達的技術。

他被問到開放模型可能侵蝕輝達部分大客戶的生意、對輝達是好是壞時，表示他不喜歡這個前提，因為世界同時需要開放式與封閉式模型，當AI變得更聰明，將幫助需求加速成長。