輝達財測提振晶片股 亞股收盤走勢不一

美國人工智慧（AI）晶片大廠輝達公布亮眼財報及財測，帶動亞洲晶片股走高，市場對AI投資熱潮的疑慮暫獲緩解；不過美國數據顯示通膨仍維持高點，抑制市場樂觀氣氛，亞股今天收盤走勢不一。

法新社報導，全球市值最高公司輝達（NVIDIA）公布備受矚目的財報與財測，第2季營收較去年同期成長逾1倍，遠超市場預期，並預估7月至9月營收將再創佳績。

輝達被視為AI支出熱潮的風向球，其業績很大程度取決於OpenAI、亞馬遜（Amazon）、微軟（Microsoft）與xAI等AI巨擘的大筆採購。

盛寶金融（Saxo Markets）首席投資策略師查納納（Charu Chanana）表示，輝達管理階層指出AI需求仍受供應限制，並預估2028會計年度營收可望成長約7成，「有力反駁AI資本支出循環已見頂的說法」。

輝達在華爾街收盤後公布財報，其股價在盤後勁揚約5%。

亞洲晶片股今天跟進走高，韓國SK海力士（SKHynix）與三星電子（Samsung Electronics）分別收漲約2.5%、1.7%，日本鎧俠（Kioxia）則收高5%。

不過，亞洲整體股市漲跌互見。

首爾、上海、台北股市收漲；東京、香港、雪梨與威靈頓股市則收跌。